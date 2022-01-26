عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: وقعت السعودية والعراق، أمس، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، الأمر الذي سيسهم في حل أزمة الكهرباء في العراق. ووقع الوثيقة من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب العراقي أمين مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، وشارك في مراسم التوقيع، وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم بواسطة تقنية الفيديو. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي توجيها لقيادة البلدين من أجل توطين أسس الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجال الطاقة.

من جهته أكد وزير وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، أن الربط الكهربائي مع السعودية سينجز خلال عامين. وأشار إلى أن «هذا المشروع هو الخطوة الأولى للتعاون وستكون هذه المرحلة الأولى لمجموعة من المشاريع».

