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إسطنبول - الوكالات: تسبب تساقط الثلوج بكثافة الى توقف حركة المرور بشكل كامل في اسطنبول، فيما علق كثيرون في الطرق واضطروا للسير على الأقدام.

وتقطعت السبل بمئات السيارات على الطريق السريع في اسطنبول، في حين اضطر الكثير لمتابعة طريقهم سيرا على الأقدام. فيما اعلن والي اسطنبول عن عطلة للمؤسسات العامة امس.

وتصدرت الحالة الجوية في تركيا عدة هاشتاغات بأكثر من 100 الف تغريدة للتعبير عن مدى الاستياء من سوء مستوى خدمة بلدية اسطنبول، وفشلها في ادارة تبعات العاصفة الثلجية.

وأفادت المعلومات بأن كاسحات الثلوج لم تعمل طوال الوقت، ولم يُرش الملح الذي يساعد في عدم الانزلاق، وأكثر ما زاد غضب السكان هو انتشار صور رئيس البلدية، اكرم امام اوغلو، وهو يتناول العشاء في احد المطاعم، حيث قال مغردون انه فشل في ادارة واحدة من اهم شؤون المدينة.

وأعلن والي اسطنبول علي يرلي قايا، حظر خروج السيارات الخاصة الى الشوارع في المدينة حتى ظهر امس بسبب كثافة الثلوج. وأوضح قايا في تغريدة، ان «التقارير الواردة من الأرصاد الجوية تشير الى احتمال استمرار موجة الثلوج في مدينتنا، لذا قررنا حظر خروج السيارات الخاصة الى الشوارع». وأضاف ان حظر دخول وخروج السيارات الى مدينة اسطنبول سيستمر حتى اشعار آخر.

من جهة ثانية أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، بدء تسيير الرحلات الجوية في مطار اسطنبول الدولي عبر مدرج واحد. وأوضحت المديرية، في بيان، انه تم فتح احد المدارج بعد اغلاق لعدة ساعات بسبب كثافة الثلوج المتساقطة على المدينة.

وفجر امس اعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل جميع الرحلات من مطار اسطنبول حتى الساعة 13:00 بتوقيت اسطنبول. وقال المدير العام للمؤسسة حسين كسكين، في تغريدة: «نظرا لاستمرار الظروف الجوية السيئة، لن يكون هناك هبوط واقلاع للطائرات على مدارج مطار اسطنبول».

