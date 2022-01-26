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القاهرة - الوكالات: حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من موجة صقيع وثلوج غير مسبوقة ستضرب مصر نتيجة تأثرها بالمنخفض الجوي القطبي المعروف باسم العاصفة «هبة».

وبسبب موجة الطقس شديدة البرودة، حذر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجدي بدران من خطورة الخروج في تلك الأجواء، مؤكدا انها تسبب اضرارا عديدة على بعض الفئات من السكان، خاصة لزيادة نزلات البرد والاصابة بأزمات حساسة الصدر والربو في فصل الشتاء. وأكد بدران، ان اكثر فئة ستتأثر بالعاصفة «هبة» هي اصحاب الأمراض الصدرية، اذ يمثل الطقس السيئ خطورة كبيرة عليهم، تصل الى حد المضاعفات الصحية، وربما يتسبب ذلك في دخولهم الى المستشفى، اثر البرد وصعوبة التنفس.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الى ان اصحاب الأمراض الصدرية والربو، مناعتهم ضعيفة، وأقل شيء يجعلهم يصابون بأزمات التنفس، وفي حال كانت شديدة يستلزم ذلك نقلهم الى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفا ان الطقس البارد يضعف مناعتهم اكثر.

