عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: ابلغت دول عدة عن متحور جديد يعرف باسم «BA.2» متفرع من سلالة «أوميكرون» لفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست».وذكرت الصحيفة ان علماء الفيروسات يشيرون الى «أوميكرون» الأصلي باسم «BA.1» فيما تسبب المتحور الجديد «BA.2» في زيادات هائلة بأعداد حالات «كوفيد- 19» في الولايات المتحدة ودول اخرى. وقال عالم الفيروسات بكلية الطب بجامعة تولين، روبرت جاري «المتغيرات تظهر وتختفي لا اعتقد ان هناك اي سبب للاعتقاد بأن هذا الاصدار هو اسوأ بكثير من من اوميكرون» واكتشف متحور «BA.2» في الهند والدنمارك وبريطانيا ايضا، من بين دول اخرى، وفقا لمسؤولين صحيين وتقارير اعلامية.