عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: توالت الادانات الاقليمية والدولية بعد اعلان مجموعة من العسكريين في بوركينا فاسو الاطاحة بالرئيس روك كابوري وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان واغلاق الحدود. وندد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بما سماه «وباء الانقلابات» الذي يشهده العالم، مشيرا الى انه يتابع بقلق عميق تطورات الوضع في بوركينا فاسو.

وأعرب غوتيريش في بيان عن «قلقه بشكل خاص على مصير الرئيس وسلامته… في اعقاب الانقلاب الذي نفذته وحدات من القوات المسلحة في 23 يناير» الحالي. وقال البيان ان غوتيريش «يدين بشدة اي محاولة للاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، ويدعو قادة الانقلاب الى القاء اسلحتهم وضمان السلامة الجسدية لرئيس بوركينا فاسو وحماية مؤسساتها».

من جهتها عبرت الخارجية الأميركية عن القلق العميق بشأن الأحداث في بوركينا فاسو، داعية الجيش الى تهدئة الموقف والامتناع عن الحاق الأذى بالرئيس وأعضاء حكومته المحتجزين.

في السياق نفسه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان «نعلم الآن ان الرئيس كابوري يخضع لسيطرة الجيش»، واصفا الوضع بأنه «مقلق للغاية».

اقليميا، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) في بيان انها تتابع «بقلق بالغ» تطورات الوضع في بوركينا فاسو، ودعت العسكريين الى الانخراط في حوار. من جهته، اعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي عن ادانته «للمحاولة الانقلابية» في بوركينا فاسو، مطالبا الجيش بضمان سلامة الرئيس وأعضاء حكومته.

