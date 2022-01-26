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واشنطن - الوكالات: ضاق صدر رئيس اكبر دولة بالعالم من سؤال طرحه عليه مراسل في البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية، بعد جلسة عقدها لمناقشة سبل خفض الأسعار للعائلات الأميركية، فنال منه الغضب الى درجة لم ينتبه معها الى ان «المايكروفون» شغال امامه على الطاولة، وليس مغلقا، لذلك نسمعه في الفيديو المعروض ادناه، يهين الاعلامي بيتر دوسي بأبشع شتيمة.

سأله دوسي عما اذا كان يعتقد بامكانية ان يتحول التضخم في الولايات المتحدة الى «عبء سياسي» على حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل، فأجاب جو بايدن على السؤال بأن «التضخم نسبته رائعة» ثم لاذ بالصمت لثوان معدودات، وبعدها قال عن الاعلامي بصوت خافت بعض الشيء: «غبي، ابن ساقطة» تلاها بابتسامة صفراء.

وكان بايدن تحدث في الغرفة الشرقية قليلا الى الصحافيين، واشتكى في احدى اللحظات من ان كل اسئلتهم كانت عن الأزمة في اوكرانيا، الا ان الاعلامي بيتر دوسي، ظهر على شاشة محطته فيما بعد وقال: «لا، لست ابن ساقطة. هذا غير صحيح» ولم يضف اليها شيئا.

بعدها ذكرت «فوكس نيوز» ان الرئيس الأميركي اتصل بالاعلامي «ودعاه الى تنقية الأجواء» وأخبره ان ما قاله كان تعليقا «مجردا من اسباب شخصية» وشجعه على مواصلة السؤال حول مواضيع مختلفة عن بقية الصحافيين.

الى ذلك، انخفضت نسبة تأييد الأميركيين للرئيس جو بايدن ووصلت الى مستوى متدن جديد، وفق استطلاع جديد لجامعة هارفرد، وانخفضت نسبة تأييد بايدن الى 39 في المئة.

ولفت 18 في المئة من الناخبين المسجلين الى انهم يوافقون بشدة على الأداء الوظيفي الذي يقوم به بايدن، بينما اكد 21 في المئة انهم يوافقون على هذا الأداء الى حد ما. وفي الوقت نفسه، وقال 53 في المئة انهم يرفضون الى حد ما، او بشدة، اداء بايدن. ونسبة التأييد التي حصل عليها الرئيس بايدن، هي الأدنى له منذ ان بدأ الاستطلاع قياسها لأول مرة في آذار.

وشمل استطلاع هارفارد و1815 ناخبا مسجلا، وجرى في الفترة من 19 الى 20 يناير. وأوضح مارك بن، خبير استطلاعات الرأي، ان «هذا مستوى منخفض جديد للرئيس بايدن الذي يكافح لحل عدد لا يحصى من القضايا، من الجائحة والاقتصاد الى الهجرة والجريمة التي تزعج الأميركيين».

