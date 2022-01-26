عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أعلن نائب رئيس الكتلة الشيوعية في مجلس الدوما الروسي، ان المجلس سينظر في اقتراحه بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي «لوغانسك ودونيتسك» المعلنتين من طرف واحد في اوكرانيا. وقال الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في وقت سابق ان الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد كدولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعوبهما من التهديدات الخارجية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

في المقابل اعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» انها وضعت 8500 جندي في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال نشرهم بشرق اوروبا دعما لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في حال اقدمت روسيا على غزو اوكرانيا في حين نددت موسكو بما سمتها هستيريا في الغرب بشأن عمل عسكري روسي محتمل ضد الجارة الغربية.

