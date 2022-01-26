دوليه

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أول من أمس أن مهاجمه الشاب النرويجي إرلينغ هالاند يعاني من مشاكل عضلية ستتطلب المزيد من الفحوصات من دون تحديد فترة غيابه.

وكان هالاند سجل الهدف الافتتاحي في الفوز 3-2 على المضيف هوفنهايم السبت في منافسات الدوري، قبل أن يخرج في الدقيقة 63 بسبب إصابة تعرض لها.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي «خضع هالاند لفحوصات مفصّلة يومي الأحد والاثنين. وبحسب التقرير الطبي فإن النرويجي يعاني من مشكلات عضلية، الأمر الذي يتطلب العلاج والمزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة». وتابع «نأمل في أن يعود إرلينغ إلى كامل لياقته البدنية في أقرب وقت ممكن».

وغاب المهاجم الرائع عن عشر مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، بسبب إصابتين في العضلات، وخلال غيابه خرج بوروسيا من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وستمنح الاستراحة الشتوية في الدوري الالماني لمدة أسبوعين بصيصاً من الأمل لدورتموند وللاعب الذي سجل 23 هدفًا في 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم للإفادة من الوقت والتعافي.

