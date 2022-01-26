دوليه

أقال نادي واتفورد الإنكليزي مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري أول من أمس.

وكان واتفورد قد عيّن رانييري بتاريخ الرابع من اكتوبر عام 2021، خلفاً للإسباني تشيسكو مونيوز. ووجهت إدارة النادي الشكر للمدرب الخبير البالغ من العمر 70 عاماً، مؤكدةً أنه «سيحظى دائمًا بالاحترام لجهوده في قيادة الفريق». وجاء في بيان النادي: «يشعر مجلس إدارة النادي أنه مع بقاء ما يقارب نصف الموسم على نهاية الدوري، فإن التغيير الآن سيمنح المدرب القادم وقتًا كافيًا للعمل مع فريق موهوب لتحقيق الهدف الفوري المتمثل في البقاء ضمن الدوري الممتاز». وختم واتفورد: «لن يتم إبداء أي تعليق آخر من النادي، حتى يتم تأكيد هذا التعيين الجديد في الوقت المناسب». ويحتل واتفورد المركز الـ19 قبل الأخير، برصيد 14 نقطة، محققاً 4 انتصارات فقط في 20 مباراة، مقابل 14 خسارة وتعادلين. يذكر أن رانييري قاد واتفورد في 14 مباراة، حقق فوزين فقط، مقابل تعادل واحد و11 خسارة.

