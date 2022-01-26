دوليه

بلغ الإسباني رافاييل نادال نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس امس بفوزه الصعب على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات مقابل اثنتين. وبات الإسباني المخضرم البالغ 35 عاماً على بعد مباراتين من إحراز لقبه الحادي والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

وتفوّق نادال المصنف خامساً على الكندي الرابع عشر بواقع 6-3 و6-4 و4-6 و3-6 و6-3 في أربع ساعات وثماني دقائق على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، ليبلغ نصف النهائي السابع له في ملبورن حيث أحرز لقب 2009 وسيلتقي الفائز بين الإيطالي ماتيو بيريتيني والفرنسي غايل مونفيس. ولدى السيدات بلغت الأميركية ماديسون كيز المصنفة 51 عالميا الدور نصف النهائي، بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة وبطلة رولان غاروس العام الماضي 6-3 و6-2 أمس.وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها كيز دور الاربعة في البطولة الاسترالية بعد عام 2015 عندما خسرت امام مواطنتها سيرينا وليامس، وهي ضربت موعدا مع مواطنتها جيسيكا بيغولا الـ21 أو الأسترالية آشلي بارتي الأولى.

