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بلغ المنتخب الكاميروني المضيف الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا مبقيًا على حلم التتويج على أرضه بالكأس السادسة، عندما أقصى نظيره جزر القمر المنقوص من حراسه وقائده إثر طرد مبكر بفوزه عليه 2-1 اول من امس على ملعب «أوليمبي» في العاصمة ياوندي.

وأفادت الكاميرون على أكمل وجه من محن منتخب جزر القمر الذي وصل الى ثمن النهائي في مشاركته الاولى على الإطلاق في البطولة القارية، لتبلغ «الأسود غير المروضة» الدور ربع النهائي للمرة التاسعة في آخر 11 نسخة وتضرب موعدًا السبت المقبل مع غامبيا التي واصلت كتابة التاريخ بفوزها على غينيا 1- 0.

ولعب المدافع شاكر الهدهور الذي خطف الأضواء في حراسة مرمى منتخب جزر القمر لتعذر مشاركة حراسه الثلاثة إما بسبب بروتوكلات فيروس كورونا او الاصابة البدنية، بالاضافة الى غياب العديد من لاعبيه بسبب كوفيد-19. كما منيت جزر القمر بانتكاسة أخرى باكرًا بعد طرد قائدها المدافع ندجيم عبدو في الدقيقة السابعة. وأحرز كارل توكو إيكامبي مهاجم ليون الفرنسي (29) وهداف البطولة مهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر (70) هدفي الكاميرون ليرفع الاخير رصيده الى ستة أهداف، فيما سجل يوسف مشانغاما لجزر القمر أحد أجمل أهداف البطولة من على بعد قرابة 33 مترًا (81). وحاول منتخب جزر القمر الحصول على إعفاء لمشاركة الحارس علي أحمدا بعد أن جاءت نتيجته سلبية الاثنين، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لم يسمح له بذلك على اعتبار أن نتيجته كانت ايجابية قبل يومين فقط من المباراة، فيما ينص البروتوكول الجديد للإتحاد بخصوص فيروس «كوفيد-19» والذي تم تعديله خلال النهائيات «على فترة خمسة أيام من الحجر الصحي قبل السماح للاعب أصيب بالفيروس بإجراء اختبار «بي سي آر» 48 ساعة قبل موعد المباراة» بحسب متحدث باسم الاتحاد القاري.

وكأن مصائب جزر القمر لم تكن كافية، منيت بانتكاسة مبكرة بعد طرد عبدو بسبب تدخل من الخلف على نيكولا موميي نغامالو بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر». وهددت الكاميرون عندما وصلت الكرة الى إيكامبي داخل المنطقة سددها مرت بجانب القائم (18)، قبل أن يفتتح التسجيل بتسديدة الى يمين الحارس-المدافع الهدهور (29). وكانت هذه التسديدة الوحيدة بين الخشبات الثلاث للكاميرون في الشوط الاول. وكادت جزر القمر تعادل سريعًا لولا تألق حارس أياكس أمستردام الهولندي أندري أونانا الذي أبعد أولا تسديدة من خارج المنطقة سددها أحمد مغني لتتهيأ أمام مشانغاما داخل المنطقة المحرمة، تابعها قوية صدها الحارس برجله (33). ومع انطلاق الشوط الثاني، قام الهدهور بتصد رائع برجليه لرأسية قوية من أبو بكر (48). وتعملق الهدهور مجددًا عندما حرم أبو بكر من التسجيل بعدما سدد كرة قوية من مسافة قريبة، تهيأت أمام مومييه نغامالامو تابعها، أبعدها الحارس مجددًا (54). ونجح أبو بكر في إحراز هدفه السادس في هذه النسخة عندما وصلته كرة طويلة في العمق رائعة بين المدافعين من مارتان هونغلا داخل المنطقة، تابعها في الشباك مراوغًا الحارس (70). وأتيحت بعدها فرصة لجزر القمر عبر البديل عبدالله علي محمد، إلا أن أونانا أبعد تسديدته من زاوية ضيقة داخل المنطقة (73)، قبل أن يتألق في إبعاد تسديدة قوية من الفردو بين (79). ولم تخرج جزر القمر مرفوعة الرأس فقط، بل ربما بأحد أجمل أهداف البطولة بعد أن نفذ مشانغاما ضربة حرة من بُعد 33 مترًا مسكنًا الكرة في أعلى الزاوية اليمنى بعيدًا عن متناول أونانا (81).

