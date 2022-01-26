دوليه

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وجرح 50 آخرون في تدافع أول من امس أمام ملعب لكرة القدم في ياوندي، قبل انطلاق مباراة الكاميرون مضيفة كأس أمم إفريقيا مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي، بحسب السلطات الرسمية. وحاول حشد من المشجعين دخول ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي من بوابة جنوبية لمشاهدة المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون 2-1 وتأهلها إلى ربع النهائي. ورغم خفض سعة الملعب الذي يتسع لستين ألف مشاهد بسبب اجراءات كورونا، فإن الطاقة الاستيعابية ترفع من ستين الى ثمانين في المئة عندما يلعب أسود الكاميرون على أرضهم.

