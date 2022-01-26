دوليه

يخوض المنتخب المصري اليوم اختبارا ناريا عندما يواجه ساحل العاج في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وتأهلت مصر لهذا الدور بعدما احتلت وصافة المجموعة الرابعة خلف نيجيريا بينما تصدرت ساحل العاج المجموعة الخامسة. ورغم التفوق المصري على حساب ساحل العاج في تاريخ البطولة إذ التقيا 10 مرات فاز «الفراعنة» في 9 مناسبات مقابل خسارة واحدة، إلا أن الواقع الحالي يضع النجم محمد صلاح ورفاقه في ورطة حقيقية حيث لم يقدموا المستوى المنتظر منهم. أما ساحل العاج فكشرت عن أنيابها في دور المجموعات بالفوز على غينيا والجزائر والتعادل مع سيراليون.

ويتواصل غياب محمود الونش مدافع الفراعنة عن التشكيلة حيث لم يتعاف من إصابة عضلية بصورة كاملة رغم مشاركته في التدريبات لكن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش لن يغامر به.وعاد للفراعنة الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح لكن كيروش قد يبدأ بأيمن أشرف لعدم المخاطرة بلاعب الزمالك على أن يستعين به بحسب مجريات اللقاء. ووفقا لذلك سيكون تشكيل منتخب مصر مكونا من محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمر كمال ومحمد النني وعمرو السولية وزيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.

