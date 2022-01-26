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ما يتخذه اتحاد كرة السلة من عقوبات تأديبية بحق القادسية في الآونة الاخيرة تظهر بأنها غير منصفة ومتناقضة وبها ظلم واضح. فمن غير المنطق ان يتم اختيار اللاعب صالح اليوسف لصفوف منتخب كرة السلة الذي كان يستعد للبطولة الخليجية التي تأجلت وهو كان معاقبا من قبل لجنة المسابقات بالايقاف 8 مباريات، وبعد عودة اليوسف من المنتخب وتأكد تأجيل البطولة اجتمع مجلس ادارة الاتحاد ليفرض عليه عقوبة مغلظة بالايقاف حتى نهاية الموسم وكل ذلك بسبب احتكاكه مع لاعب نادي الكويت المصري عزيز رمضان في المباراة التي جمعت الفريقين في القسم الاول وحينها لم تتم معاقبة الطرف الثاني.

وهذه العقوبة تحمل الكثير من الغرابة فعندما كان المنتخب بحاجة لليوسف كانت عقوبته 8 مباريات من قبل لجنة المسابقات ولكن عندما تأكد ترحيل البطولة «تفطن» مجلس الادارة لليوسف ليعاقبه بالايقاف حتى نهاية الموسم وكأنه يقول له «ليس محتاجاً لك الآن».

وجاء الآن ليفرض عقوبة اخرى على محترف القادسية الاميركي انتوني يونغ من قبل لجنة المسابقات بايقافه 4 مباريات بالاضافة الى مباراة الطرد جراء الاحتكاك الذي حدث بينه وبين المحترف اللبناني وائل عرقجي لاعب الجهراء خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الاحد الماضي في انطلاقة القسم الثاني للدوري مع رفع توصية لمجلس الادارة لاتخاذ مايراه مناسبا. وتعتبر تلك العقوبة التي فرضت على اللاعب يونغ قاسية لحد كبير مقياس على الخطأ الذي حصل. فما حدث ان لاعب الجهراء عرقجي هو من احتك به واوقع نفسه على الارض امام الحكم الذي قام بطرد يونغ من المباراة ولم يكتف بذلك بل ذكر الحادثة في تقريره وبدروها لجنة المسابقات اخذت ما جاء به لتعاقب يونغ فقط دون اي عقوبة تذكر على عرقجي الذي حاول الاعتداء عليه.

ومثل هذه العقوبات وعلى ضوء الاخطاء التي ارتكبها لاعبو القادسية سواء اليوسف او الاميركي يونغ لاتستند على معيار الانصاف بل يستشف منها المزاجية واستهداف القادسية بما ان هناك احداثا وقعت في بعض المباريات لم تصدر اتجاهها عقوبة ومن ابرزها وامام مرأى الجميع عندما اخذ التونسي صالح الماجري لاعب الجهراء يلوح بحركة غير اخلاقية يتهمهم بها بتلقي الرشوة بيده اتجاه الحكام اثناء لقاء الجهراء والكويت في القسم الاول والتزمت لجان الاتحاد ومجلس الادارة الصمت وكأن شيئا لم يحدث وفي ذات المباراة اعتدى المحترف البوسني علم الدين لاعب الكويت على لاعب الجهراء عرقجي بكرة مشتركة متعمدا كادت تفقده حياته وبوجود تقنية الفيديو «فار» لم تصدر اي عقوبة لا من الحكام ولا عقبها من لجنة المسابقات. وما يقوم به اتحاد كرة السلة اتجاه القادسية باتخاذ عقوبات خيالية تفتقد معايير الانصاف والهدف منها اضعاف الاصفر ووضع العراقيل امامه فهي تأتي على غرار ما ينتهجه اتحاد كرة القدم مع القادسية في المنافسات الكروية والظلم الذي يقع عليه من قرارات بعض الحكام وكذلك بالعقوبات التأديبية القاسية بحق بعض اللاعبين وهذا يكشف ان خطة الضغط والنيل من القادسية اتسعت واصبحت واضحة للعيان ليتم قتل كل انواع التنافس الشريف الذي يعد من الركائز الاساسية التي تعتمد عليه الرياضة التي يضرب بها من ناحية الاخلاق والرقي بالتعامل ما بين المتنافسين.

