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أوقفت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة محترف القادسية الجديد انتوني يونغ 4 مباريات وتغريمه 500 دينار على خلفية اشتباكه مع محترف الجهراء اللبناني وائل عرقجي في لقاء الفريقين الأحد الماضي. ولم يخض محترف الأصفر الجديد سوى مباراة واحدة قبل أن تطاله العقوبة التي اعتبرها نادي القادسية قاسية في حقه نظراً لأن اللاعبين تشابكا مع بعضهما فيما عاقب الاتحاد لاعب الأصفر وتغاضى عن عرقجي. وكان الاتحاد أوقف لاعب القادسية الآخر صالح يوسف حتى نهاية الموسم بعد تشابكه مع لاعب الكويت عزيز رمضان في مباراة الفريقين في القسم الأول.

