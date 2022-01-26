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يصطدم كاظمة المتصدر بنظيره القادسية في الـ 06:30 مساء اليوم ضمن منافسات القسم الثاني من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة، كما يلعب الجهراء المتجدد مع القرين في الـ 04:30، والكويت مع برقان في الـ 08:30، وتقام المباريات على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة دون أي هزيمة، يأتي بعده الكويت 11 نقطة، ثم الجهراء 9 نقاط، يليه القادسية 8 نقاط، وبرقان والقرين 7 نقاط لكل منهما.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للمربع الذهبي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى.ويعتبر لقاء كاظمة مع القادسية الأبرز في جولة اليوم نظراً لرغبة البرتقالي في مواصلة انتصاراته والاستمرار في مقدمة الترتيب، بينما يسعى القادسية إلى مواصلة صحوته التي بدأها في الجولة الماضية أمام الجهراء وتأكيد قدرته على المنافسة الجدية. وكان القادسية اقال مدربه التونسي قاسم الورشفاني وانهى عقدي محترفيه الأميركيين موري وديلف وعين بدلا منهم المدرب الأميركي جيوفاني ريفيرا كما تعاقد مع مواطنيه اللاعبين أيزيا رايت وأنتوني يونغ. وقدم القادسية عرضاً يليق بمكانته أمام الجهراء وهو يسعى إلى تكرار مستواه اليوم لكنه سيفتقد خدمات محترفه يونغ الذي اوقف الاتحاد 4 مباريات بسبب اعتدائه على محترف الجهراء اللبناني وائل عرقجي. من جانبه يقدم البرتقالي أداء متوازنا بقيادة مدربه الأميركي جيسي أونز وهو يأمل في تأكيد أحقيته في الصدارة من خلال تكرار فوزه على القادسية الذي حققه في القسم الأولأول. وفي المباراة الثانية يريد الجهراء العودة إلى سكة الانتصارات بتجاوز نظيره القرين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين من كاظمة والقادسية. واقال الجهراء مدربه التونسي منعم عون وعين الوطني سعد الضامر بعد هزيمة القادسية. وفي اللقاء الأخير تبدو حظوظ الكويت أكبر من نظيره برقان نظرا لفارق الخبرة بين الطرفين.

