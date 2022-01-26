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يسعى منتخب كرة اليد إلى التمسك بأمل التأهل إلى كأس العالم عندما يواجه العراق في لـ 12:00 ظهر اليوم في ختام مباريات المجموعة الثانية في الدور الرئيسي من البطولة الآسيوية الـ 20 المقامة حالياً في مدينة الدمام السعودية والمؤهلة إلى المونديال في السويد وبولندا 2023. ويلعب أيضاً ضمن المجموعة ذاتها البحرين مع إيران في الـ 04:00 عصراً لتحديد بطل المجموعة. وكان «أزرق اليد» فقد الأمل في التأهل إلى نصف النهائي بعد هزيمته أمام إيران 26-27 أول من امس ومن قبلها أمام البحرين 15-29 ليتبقى له أمل وحيد في الحصول على المركز الخامس المؤهل الى المونديال من خلال الفوز في لقاء اليوم ومواجهة الثالث من المجموعة الأولى لتحديد المتأهل الأخير. وكانت منتخبات البحرين وإيران من المجموعة الثانية وقطر والسعودية من المجموعة الأولى ضمنت بلوغ كأس العالم بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

