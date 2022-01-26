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يصل اليوم الاربعاء وفد منتخب ليبيا تمهيداً لمواجهتي الأزرق الوديتين يومي 29 يناير الحالي والأول من فبراير المقبل. ويضم الوفد 21 لاعباً على أن ينضم إليهم محترفا العربي السنوسي الهادي ومحمد صولة الموجودان في البلاد. ويواصل الأزرق تدريباته اليومية على ملعب البكر بمقر الاتحاد بحضور اللاعبين الـ 24 الذي اختارهم المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس. من جانبه دافع مدير المنتخب فهد عوض عن اختيارات الجهاز الفني ونفى وجود أي حظر على أي لاعب. وأضاف في تصريح تلفزيوني: «المدرب ملتزم بقائمة من 24 لاعبا، وهو يتحمل نتيجة اختياراته، وله سلطة كاملة في اختيار الأسماء التي تمثل الأزرق».

وأكد: «كان هناك أسماء عدة تم طرحها على المدرب من قبل اللجنة الفنية، وأسماء أخرى تم الاعتراض على ضمها، لكنه رد على كل التساؤلات ووضح الأسس التي قامت عليها عملية اختيار اللاعبين».

وقال: «المدرب قال إن لديه مشاكل في الخط الدفاعي، لذلك تم ضم المدافع فهد حمود رغم قلة مشاركاته مع الكويت، في الفترة الماضية بسبب الإصابة».

