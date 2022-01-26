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تنظم الكويت ولأول مرة ممثلة باتحاد الكرة الطائرة، بطولة «وطن واحد» لأندية الكرة الطائرة في فلسطين، وستقام البطولة في غزة تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على ان يحدد موعدها لاحقا بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني للعبة. والبطولة هي الاولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وتحظى باهتمام كبير من قبل رئيس مجلس الامة، وذلك إيمانا منه بدعم الرياضة بشكل عام والرياضة الفلسطينية بشكل خاص، ولتظهر بالصورة التي تليق بها.من جانبه، أبدى د.عبدالهادي الشبيب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة سعادته بلقاء الغانم، وتكليفه بتنظيم البطولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أن يتكفل بمصاريف البطولة كافة والتي ستضم ما يقارب 12 ناديا فلسطينيا ستلعب منافسات البطولة تحت شعار «وطن واحد»، شاكرا إياه على ثقته الكبيرة به، واسناد هذه المهمة له، حيث سينوب عنه في حضور البطولة وتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى. وأشار الشبيب الى أنه سيقوم بتشكيل اللجان التي تتولى مهمة تنظيم وإدارة البطولة، على ان تكون هذه اللجان من الكوادر الوطنية المخلصة والتي تملك الخبرة والامكانيات على ظهور البطولة بالصورة التي تليق بها. وبين الشبيب أن الإعلان عن بقية تفاصيل البطولة، سيتم من خلال مؤتمر صحافي سيعقد لاحقا وبعد التنسيق مع الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة والسلطات الرسمية هناك.