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أكد نجم الكرة الكويتية السابق جاسم يعقوب ان الخطة الاستراتيجية للاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم التي دشنت تحت عنوان «مواهبنا في مدارسنا» تمثل بارقة الامل في استعادة الرياضة الكويتية لمكانتها الرياضية الدولية مرة اخرى بوجود اجيال متعاقبة تستطيع تحقيق الانجازات الدولية، كون الرياضة المدرسية نواة تطور الرياضة ونهضتها خلال الفترة الماضية والتي شهدت تأهل الأزرق لمونديال 1982. وطالب المرعب وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة بدعم المشروع ليكون البداية الحقيقة لتطوير رياضتنا خاصة ان الخطوات التي تمت حتى الآن تبشر بالخير ودافع قوي لعودة الرياضة المدرسية بعد غياب طويل، مضيفا ان اولياء الامور مطالبون بدعم وحث ابنائهم على ممارسة الرياضة خلال فترة الدارسة والمشاركة في هذا المشروع الوطني.