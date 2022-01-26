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حجز الكويت بطاقته في المربع الذهبي بعد تفوقه على خيطان 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس على ستاد صباح السالم، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد التنشيطية. وجاءت أهداف الأبيض عبر محترفه التونسي طه الخنيسي الذي سجل هاتريك في الدقائق 18 و25 و28 فيما سجل يوسف ناصر الهدف الرابع في الدقيقة 87، علماً ان خيطان كان البادئ في التسجيل في الدقيقة الثانية عبر محترفه البرازيلي ويلبر سانتوس. ورفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما بقي خيطان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وفي المجموعة ذاتها، تغلب الجهراء على اليرموك بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها المحترف ساكين، وفهد عايد، وعايد حسين. ورفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما ظل اليرموك بلا رصيد في المركز الخامس والأخير. وضمن المجموعة الثانية يلتقي في الـ 05:50 مساء اليوم التضامن مع الصليبخات على ستاد محمد الحمد، في حين يتواجه القادسية مع الفحيحيل في الـ 07:50 مساء على ستاد علي صباح السالم، علماً أن هذه المباراة مهددة بالتأجيل بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لدى الأصفر.