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أقامت منطقة نائية في أقصى الشرق الروسي مارثونًا فريدًا من نوعه بمشاركة رياضيين جريئين تترواح أعمارهم بين 21 عامًا و71 عامًا بينهم رياضي من الإمارات العربية المتحدة.

وجرى السباق في منطقة «ياقوتيا» حيث بلغت درجة الحرارة 51 درجة مئوية تحت الصفر، لكن للاسف لم يستطيع أي من المشاركين الـ16 أن يكمل السباق لنهايته، جراء البرد القارس.

وحصل المشارك الإماراتي أحمد حسين الكثيري وهو ضابط من شرطة ابوظبي على المركز الثاني ويعد أول لاعب عربي يشارك في هذا السباق.

وقال الكثيري إن أشد الصعوبات التي واجهته في سيبيريا، البرودة الشديدة لدرجة تجمد أي قناع للوجه، وبالتالي صعوبة التنفس أثناء الجري.

وتعد جمهورية ياقوتيا من أبرد مناطق العالم، وهي إحدى الكيانات الفيدرالية في روسيا، تدخل في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية، مركزها الإداري هو مدينة ياكوتسك. وتعتبر أكبر منطقة حكم ذاتي في العالم.

