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إذا كنت تتواجد خارج المنزل وتريد تناول وجبة خفيفة، تأكد من توفر أطعمة مغذية يمكن أن تشتريها من البقالة أو تحضرها في المنزل.

وتقدم المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بعض الأمثلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي تشمل ما يلي:

التفاح والبرتقال والموز والفاكهة المعلبة من دون سكريات مضافة والزبيب.

خضار طازجة مغسولة ومقطعة: كرفس، وجزر، وخيار.

منتجات الألبان قليلة الدسم وخالية من الدسم: الزبادي الخالي من السكريات المضافة، والحليب، والأجبان قليلة الدسم.

المقرمشات والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

خيارات البروتين مثل شرائح الديك الرومي قليل الدسم، واللوز، والمكسرات، والبذور الأخرى.

