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في اليوم الدولي للتعليم، تطلق منظمة العفو الدولية تطبيقاً إلكترونياً باسم «رايتس أركايد «Rights Arcade، وهو تطبيق مجاني خاص بتعليم حقوق الإنسان، يهدف إلى تثقيف الجيل القادم من المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن الحقوق مثل حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

وتم تصميم «رايتس أركايد» لتعزيز حركة حقوق الإنسان، من خلال تعليم ذي توجه عملي. وستعزز الألعاب معرفة اللاعبين بحقوق الإنسان، وتحث الناس على المبادرة بالتحرك بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ويتميز هذا التطبيق بشكل أساس بنهج ذاتي الوتيرة يسمح للاعبين بالتعلم والتفكير، والمبادرة بالتحرك بالسرعة التي تناسبهم أثناء تصفّح القصص التي تدور حولها الألعاب.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: «لقد تم تصميم هذه الألعاب لتمكين وتشجيع الناس في كل مكان، وخاصة الشباب منهم، للتعرف على حقوق الإنسان بطريقة تفاعلية».

وسيتمكن الأشخاص حول العالم من الوصول إلى مجموعة من ثلاث ألعاب متوفرة حالياً بأربع لغات: الإنكليزية، والصينية المبسطة، والتايلندية، والكورية.

ويمكن تنزيل رايتس أركايد Rights Arcade على أجهزة iOS وAndroid، ما يضمن إمكانية الوصول إليها في المناطق ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت.

وسيتم تحديث التطبيق بشكل منتظم لاستيعاب التعلم بالعديد من اللغات الإضافية، ومع تقديم دورات تدريبية جديدة.

