الاخيرة

نقلت الشقيقتان سارة وكريستين كامل ذكري شغفهما بالفن الى مجال اوسع حين انخرطتا في رسم جداريات قبطية معقدة التركيب لإضفاء البهجة على الكنائس في مسقط رأسهن بمدينة سوهاج المصرية. وتعمل سارة (25 عامًا) وشقيقتها الصغرى كريستين، على جدارية في كنيسة قرية أعزاز، بالمحافظة الجنوبية كما يبدو في الصور التي نشرتها وكالة «سبوتينك الروسية» للانباء. وتعيد سارة التي تحمل شهادة في الفنون الجميلة، افتتانها بالفن القبطي الى سنوات دراستها الجامعية قائلة ان الفن القبطي علمها فهم القصص الدينية واستنتاج المعنى منها، وما يشير إليه كل رمز. وسرعان ما التحقت كريستين بشقيقتها الكبرى. وهما الآن، تتجولان في الكنائس برفقة الطلاء والفرش وتقضيان ما يصل إلى 12 ساعة لإنهاء لوحة جدارية واحدة وهو عمل عادة ما يتولاه النقاشون الرجال في المنطقة. وتقول سارة «إنه عمل صعب. الوقوف لمدة 8 أو 12 ساعة، وأخذ استراحة صغيرة فقط كل 3 أو 5 ساعات إنه أمر مرهق حقًا. من الصعب الاستمرار في ذلك. ولكن إذا أحب المرء شيئًا ما وعمل على تطويره، لن يشعر بالملل أبدا».

