وطن النهار

أبقت لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي الخاصة بالكتب المعطلة لأراض في جنوب القيروان على الجدول كتاب رئيس المجلس اسامة العتيبي حول الدراسة المقدمة من قبل الجهاز التنفيذي بخصوص تخصيص الأرض لمؤسسة الرعاية السكنية والاقتراح المقدم من الأعضاء حمدي نصار وفهيد المويزري ومحمد الرقيب لغرض استعمال السكن الخاص،

وقال رئيس اللجنة حمد المدلج ان الاجتماع حضره ممثل هيئة الزراعة ولم يقدم أي رد قانوني معتبر، فيما لم يحضر ممثل الجهاز التنفيذي في البلدية

وأوضح المدلج في تصريح صحافي ان الدعوات كانت موجهة لمدير عام البلدية ومدير هيئة الزراعة، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع هيئة الزراعة حول صحة امتلاكها كتاب تخصيص أرض جنوب القيروان ولم تكن الاجابة واضحة، وفي انتظار الرد حول منطقة أرض جنوب القيروان لتبرئة ذمتهم، خاصة انه كانت هناك مخاطبة من قبلهم لوزيرة الدولة لشؤون البلدية والمجلس البلدي بانهم يرفضون التنازل عن أرض جنوب القيروان ونحن ننتظر الرد النهائي.

وأفاد بان كل ما يحدث حول تخصيص أرض جنوب القيروان تعطيل من قبل هيئة الزراعة والبلدية، مؤكدا ان المهلة الأخيرة ستكون في الاجتماع القادم يوم الثلاثاء آخر فرصة لتقديم ما لديهم من مستندات و ردود، من أجل رفع تقرير حول كل ما يعترض تخصيص ارض جنوب القيروان وتحويلها إلى مؤسسة الرعاية السكنية.

لفات وجسور

من جانب أخر، تعقد لجنة محافظة الأحمدي صباح اليوم اجتماعها لمناقشة الاقتراح المقدم بشأن إستحداث لفات وجسور في طريق صباح الأحمد إلى الوفرة « الطريق الجديد»، كما ستطلع على الكتاب المقدم من الشركة العالمية لتجارة الأعلاف والمواشي بشأن مسلخ منطقة الوفرة.

وستبحث اللجنة كتاب هيئة الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص موقع لإنشاء حديقة عامة في منطقة العقيلة، كما ستبحث طلب شركة المشروعات السياحية تحويل نقطتين وقود بحرية ضمن منتزه الخيران وطلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور.

