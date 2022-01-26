وطن النهار

أهابت سفارة الكويت في فرنسا بجميع المواطنين الموجودين على الأراضي الفرنسية بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية الصحية الفرنسية الجديدة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وحثت السفارة في بيان صحافي المواطنين الكويتيين على الالتزام بالاجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ لاسيما شهادة التطعيم ليصبح استخدامها الزاميا لجميع من تبلغ أعمارهم أكثر من 16 عاما من اجل الدخول الى الأماكن العامة كالمطاعم وأماكن الترفيه والنقل العام وقاعات الرياضة والمراكز التجارية والثقافية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة باستخدام الكمام والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات.

ودعت السفارة المواطنين في حال طلب المساعدة التواصل معاها على الأرقام التالية:0033147235425 - 0033670673834.

من جهتها، دعت القنصلية العامة للكويت لدى اسطنبول المواطنين الكويتيين الموجودين في تركيا الى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الثلجية التي تشهدها البلاد حاليا وعدم التنقل بين المدن والمناطق الى ان تهدأ العاصفة.

وشددت القنصلية في بيان لها على أهمية الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية بهذا الشان مبينة ضرورة الاتصال بسلطات المطار ووكلاء السفر قبل التوجه للمطار للتأكد من عدم إلغاء الرحلات نتيجة للظروف الجوية الراهنة.

ولفتت القنصلية المواطنين الكويتيين الى ضرورة التواصل معها عند الحاجة للمساعدة او للاستفسار على هاتف الطوارئ رقم 00905306902097.

