وطن النهار

تشارك الكويت في اجتماعات اللجان الكشفية العربية والمقامة حالياً في مقر الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية في القاهرة، حيث يترأس عضو مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية ابراهيم سكين لجنة خدمة تنمية المجتمع والمسؤولية المجتمعية وعضو مجلس ادارة الجمعية ناصر ابل عضواً في لجنة تنمية القيادات والقائدة ابرار البلوشي عضواً بلجنة الحماية من الاذى.

وقال سكين في تصريح صحافي، ان أعمال اللجان شهدت عدة جلسات للجان تنمية القيادات وتشجيع التطوع، وتنمية العضوية، والقانونية، والإعلام والاتصال، والبرامج وتنمية المراحل، والمالية وتنمية الموارد والحماية من الاذى اضافة الى اللجان الاخرى، مشيراً الى انه تم خلالها استعراض خطة العمل للفترة القادمة وكل ما من شأنه الارتقاء بالحركة الكشفية العربية. واضاف ان المجتمعين ناقشوا اهداف اللجان والسعي الى دعمها وتوفير الاجواء المناسبة لتنفيذ اعمالها، لافتاً الى عقد اجتماعات مشتركة بين اللجان ذات الصلة لتحديد سبل التعاون، كما تضمن البرنامج رحلة بحرية نظمتها الكشافة المصرية للمشاركين.

