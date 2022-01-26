وطن النهار

كشفت بلدية الكويت في تقرير لها عن إحصائية شهر ديسمبر صادرة عن قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية مبارك الكبير بأن الفريق الرقابي كثف من جولاته الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم بهدف التأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية، فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء الكمامات ولا سيما التباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م. ماجد المطيري أن الفريق الرقابي الخاص بلجنة الاشتراطات الصحية قد قام بتنفيذ 30 جولة ميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر ديسمبر الماضي وقد أسفرت عن توجيه 41 تنبيها وتحرير 7 مخالفات لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية فضلا عن تنفيذ 28 جولة ميدانية للفريق الرقابي على العقارات والشركات بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام العقارات والشركات بشروط وضوابط لائحة السلامة أسفرت عن إزالة تعديين على أملاك الدولة فضلا عن إزالة وفتح 4 ممرات طوارئ وإزالة تعديين أعاقا عمل وزارة الشؤون.

وقال انه قد تم ازالة 84 اعلاناً مخالفاً بمختلف الاحجام من الشوارع والتعامل مع 14 شكاوى وردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

