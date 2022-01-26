وطن النهار

أعلنت نقابة الصحافيين أن حلقة نقاشية متخصصة أكدت أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية ونجاحها في العمل السياسي والمجتمعي مثمنة دور الدولة في رعاية المرأة وبذلها الجهود في سبيل تذليل المصاعب والعقبات في توليها للمناصب والقيادة في مشاريع الدولة التنموية.

وقال رئيس مجلس ادارة النقابة الدكتور زهير العباد لـ «كونا» ان النقابة اقامت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة العربية واتحاد المثقفين العرب حلقة نقاشية حول أهمية وسائل الإعلام ودور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة بحضور نخبة من الاكاديميين وقطاعات مختلفة عامة وخاصة ومنظمات دولية ووزيرات سابقات الى جانب عضوات سابقات بمجلس الأمة واعلاميات.

وأوضح أن المشاركين والمشاركات اشادوا في مداخلاتهم بالخطوات الهادفة الى تطوير أنظمة التعليم والتربية والاهتمام بنشر ثقافة المواطنة والبرامج القيمية.واضاف انه تم طرح عدد من المحاور منها تمكين المرأة في العمل بمختلف المجالات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي مشيرا الى أن أوراق العمل أكدت أهمية دور المرأة في التأثير على الفكر المجتمعي التنموي.

وقال ان اوراق العمل بينت أن الدستور كفل حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، لافتا الى ان عددا من المشاركات قدمن أوراقا علمية تثبت نجاح المرأة الكويتية في العمل السياسي والمجتمعي وتولي المناصب المختلفة.

