وطن النهار

حرصاً منها على تخفيف معاناة مرضى السرطان من اللاجئين السوريين الموجودين في دول اللجوء، تطرح زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية مشروع «علاج المرضى» والذي من خلاله توفر الأدوية اللازمة والضرورية لمرضى السرطان والتي يصعب على اللاجئين الحصول عليها لقلة ذات اليد.

أوضح رئيس زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس: أن معاناة المرضى من اللاجئين السوريين خاصة كبار السن وغيرهم من الذين اجتمع عليهم المرض ومرارة اللجوء وترك الأوطان وموت الأحبة والفقر وعدم توافر الحياة الأدمية، لا شك أن معاناتهم كبيرة جدا ويحتاجون إلى دعم أهل الخير لتخفيف آلامهم وتطبيب جراحهم.

موضحا أن الكلفة الشهرية لعلاج مريض السرطان تبلغ 50 دينارا، مؤكداً أن هذا المشروع يعزز مبدأ التكافل الاجتماع بين المسلمين ومد يد العون والمساعدة والإعانة لكل محتاج وصاحب حاجة وخاصة من المرضى الفقراء. مؤكداً أن «حاجة المريض للدواء تفوق حاجة الجائع للطعام».

وأكد الخميس: أنه يشرف على توزيع المساعدات الخاصة بمرضى السرطان ونحرص على توثيقها مع المراعاة الشديدة لخصوصية وكرامة المستفيدين، ونقيم للمرضى المحاضرات الدعوية والتي من خلالها نزرع في نفوسهم الأمل بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى، واستشهد الخميس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلً»، هذا في فضل زيارة المريض فكيف بمن يوفر للمريض المستوصفات الطبية والأجهزة والأدوية والفحوصات والتحاليل. للتواصل ودعم المشروع الاتصال على 9551622 أو زيارة مقر زكاة كيفان بجوار سوق كيفان المركزي.

