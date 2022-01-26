وطن النهار

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس بالاجماع على المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان من اجل توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا وفي المداولة الثانية اظهرت نتيجة التصويت موافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا. وكان مجلس الأمة ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون انشاء بنك الائتمان.. وكان وزير الشؤون والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قال ان اقرار الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان سيؤدي الى اعطاء اذونات البناء لمنطقة خيطان ومدينة المطلاع قطاعات (ان 5 - ان 6 - ان 7 - ان 12).

وأضاف العرو في مداخلة له عقب اقرار الاقتراح انه سيتم اعطاء اذونات بناء لـ11 الف قسيمة تقريبا موزعة على 1448 قسيمة في منطقة خيطان بالاضافة الى قطاعات (ان 5 - ان 6 - ان 7 - ان 12) في مدينة المطلاع. وأوضح انه «سيتبقى اذونات بناء 9769 قسيمة في مدينة المطلاع سيتم انجازها في المستقبل القريب».

واعتبر اقرار الاقتراح بقانون في جلسة اليوم «خطوة للأمام» جاءت ثمرة التعاون بين مجلس الأمة والحكومة.وبين انه سيتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد في القريب العاجل. وأشار الى سير عملية التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله التي تحوي اكثر من 20 الف وحدة سكنية قائلا «نظرا للظروف الصحية يتم توزيع 200 قسيمة اسبوعيا ونأمل الانتهاء من التوزيع الكامل للمدينة في نهاية العام الحالي.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لزيادة رأس مال بنك الائتمان 300 مليون دينار، وتليت اسماء المعتذرين: احمد الحمد وناصر الدوسري وعدنان عبدالصمد وصيفي الصيفي وسعد الخنفور ومحمد المطير، من قبل الامانة العامة.

حمدان العازمي نقطة نظام: طلبنا ايجاد غرف عزل للنواب المصابين، وانت الاخ الرئيس قلت ان هناك توصية من السلطات الصحية طلبت عدم عقد الجلسات وانت رفضت، والحين الصحة رفضت ايجاد غرف عزل وانت وافقت، شنو هالتناقض

الغانم: لست انا الجهة المرجعية لهذا الامر لانها للسلطات الصحية، انا ودي مشاركة الجميع ولكني لا املك ذلك، هناك ثلاثة نواب من طارحي الثقة بالوزير اصابتهم «كورونا».

انا اقسمت على احترام قوانين الدولة وهذا الامر منوط بالسلطات الصحية، لا يوجد حل الا بتعديل قانون اللائحة الداخلية.

- المجلس يبدأ مناقشة قانون زيادة رأس مال بنك الائتمان بـ 300 مليون دينار ليصبح 3 مليارات و300 مليون دينار.

عبدالعزيز الصقعبي: مشروع المطلاع وجنوب خيطان وغيرها يواجه مشاكل في عدم وجود السيولة في بنك الائتمان، لا يوجد حل مستدام للمشكلة الاسكانية لأن الحلول المتوافرة طارئة، اسعار العقار ارتفعت بشكل جنوني بسبب جشع التجار، مصيبة وارقام صعبة لا يمكن القبول بها، ونحن نطالب بوجود هيئة خاصة لتنظيم الفوضى في سوق العقار، نحتاج الى مبلغ ضخم من مليار الى مليارين لحل المشكلة الاسكانية لاننا بصدد انشاء مدن كبرى وليست ضواحي، نحن قدمنا زيادة على رأس مال بنك الائتمان بـ 750 مليون ولكن جاء الرد من الحكومة انها لا تستطيع توفير هذا المبلغ، اكتشفنا ان هناك 500 مليون لدى بنك الائتمان كقرض وقد تم اعادة جدولة القرض وبذلك تكون هناك سيولة 800 مليون اذا اضفنا لها الـ 300 مليون التي نناقشها اليوم وهذه زيادة مئة مليون على الذي طلبناه.

وزيرالمالية: اؤكد ان هذه القضية تعتبر اولى الاولويات لنا كجهاز حكومي ونأمل ان نجد حل لها بالقريب العاجل وتعزيز رفاهية الانسان يتم عبر المسكن لذلك نمد يد التعاون للنواب لحلحة المشكلة، وهناك حلول قصيرة الاجل وجسر عبور لحل المشكلة بصورة مستدامة، وهناك 99 الف قسيمة سكنية يسعى البنك الى توفيرها، والحل الأمثل لاستدامة الحل هو قانون المطور العقاري وتحرير الاراضي واجمالي السيولة في بنك الائتمان نصف مليار ولكنه بحاجة الى مليار و450 مليون دينار لمدينة المطلاع وخيطان والـ 800 مليون دينار التي سيحصل عليها البنك ستساهم في تمويل 11 الف و428 قسيمة فقط، وهذا القانون ثمرة تعاون بين السلطتين واؤكد على تطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء تجاه حل المشكلة الاسكانية.

مرزوق الخليفة: المشكلة بان الحكومة لا تهتم بمعاناة المواطنين تهتم ببقائها وايجاد طوق نجاة لأحد اعضاءها وتقايض مشاكل المواطنين وكأننا في سوق نخاسة، ما هو الرابط بين القضية الاسكانية ووزارة الدفاع بس حنا نعرف ان هناك صفقة ستتم اليوم.

الكاره المجبر

أسامة المناور: شكرا للنواب لوضع المسكّن المؤقت وليس الشامل لمشكلة تؤرق الشعب الكويتي ولكننا سنوافق موافقة الكاره المجبر، وصندوق التنمية لديه مليارين ونصف ويستطيع حل المشكلة الاسكانية بالكامل ولكنه يدعم القطاع الخاص بالدول الاخرى، والكثير ينتقد الوزراء النواب ولكننا نقول نحن نثق بهم ونحن من اختارهم عبر الحوار الوطني.

حسن جوهر: رأس مال بنك الائتمان مستنفذ بالكامل، وهناك 33 الف طلب اذونات بناء وهذا القانون لا يحل الا مشكلة 11 الف منهم، وهناك 500 مليون دينار اقر في مجلس سابق لسكن المرأة الكويتية ولكن لم يدفع منه الا مئة مليون، والمرأة الكويتية في بعض الاحيان تكون اولى من الرجل في الاسكان نظرا لظروفها الخاصة.

حمدان العازمي: اتضح ان الحكومة تستطيع ان تحل كل المشاكل والدليل الآن بهذا القانون تقدم حلا ترقيعيا للاسكان واتمنى الا تكون مثل قضية الصفوف الأمامية والمفروض ان تتم مساءلة رئيس الوزراء على قضية الصفوف الأمامية، وباجر اذا استجوبنا رئيس الوزراء شنو تسوون اذا وزير الدفاع سويتوا جذي، وصرتوا مفاتيح انتخابية للبعض.

فايز الجمهور: لا يوجد ربط بين الاسكان والاستجواب ولو كان هناك ربط لكان شرف لنا ان نحل المشكلة، وانا ماني عارف ليش الاخ حمدان زعلان لحل القضية الاسكانية، ولا اقبل منك بو عبدالله ان تربط مواقفنا السياسية بالاستجواب.

حمدان العازمي: حنا نفاوض الحكومة في حق للمواطن ما فيه منة على الشعب، الاخ فايز يقول شرف لنا انزين وين الامر الشرعي.

الغانم: هذا مو موضوعنا.

حمدان: لا مو بكيفك انت عطيته يتكلم مرتين.

الغانم: مو بكيفك هو المقرر لازم يتكلم.

فايز الجمهور: انت يا حمدان ما تعلمنا الرأي الشرعي، وانت كنت نائبا عندما اصبحت المرأة قاضية وهي ولاية عامة ولم تحرك ساكنا.

الغانم: انت قدمت استجواب وتجي تطلع نرفزتك علينا.

حمدان العازمي: صرتوا يا فايز مناديب للحكومة.

الجمهور: تعرفني عدل انت صار لك اربع سنين شنو سويت لا تزايد علينا.

الغانم: هذا مو موضوعنا رجاء.

حمدان العازمي: القرار عند تجار السلاح والعقار مو عند الوزير، والنواب ما يملكون القرار.

الغانم: هذا الكلام ما يجوز.

حمدان: لا يجوز وهذا قالته الوزيرة جنان.

الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة وليتحمل كل شخص القرار، وليتحمل كل شخص مسؤوليته امام الشعب.

مناديب الحكومة

النواب مساعد العارضي وابو صليب والجمهور يذهبون الى مكان جلوس حمدان العازمي وسط جدال كبير بين الطرفين.

حمدان مخاطبا العارضي والجمهور: وينكم عن رحيل الرئيسين اللي ناديتوا فيه الحين صرتوا مناديب للحكومة.

العارضي: لا تزايد على بو غنام واحترم نفسك احسن لك.

حمدان: لا انت ولا عشرة منك يهددني.

شعيب المويزري: لما كنت وزير وجدت ان مناقصات البناء محتكرة على سبع شركات فقط وانا الغيت هذا الأمر ولكنهم عادوا اليه الآن.

109 آلاف أرض سكنية تم تحريرها في عهدي وهذا يعني ان المشكلة مصطنعة، نحن دولة نفطية من عشرات السنوات ولدينا تريليونات من الاموال الحين اصبحنا دولة مفلسة ومديون، نحن امام نهج قذر لا يريد الخير للبلد.

عبدالكريم الكندري: الحكومة ما عندها مشكلة ان تمنح الشركات الحكومية ملياري دينار ولكن عندما نأتي الى الاسكان يبدأ المفاصل، حنا الشعب مناشبينا ليش انتم كارهينا كل شي يهم الشعب تقولون ما عندنا فلوس، بكل ديرة قاعدين تعطون فلوس الا عندنا والله شي يقهر، رؤساء الدول الاخرى ما يقولون لكم تعطونا فلوس وعندكم عجز شنو شحاطة اهو، يا اخي سكروا الحنفية للدول الاخرى.

بدر الحميدي: انا وضعت حلا للحكومة قبل تشكيل الحكومة بطرح 33 الف قسيمة للبيع بواقع 60 الف دينار ستحقق عوائد 2 مليار يمول منها بنك الائتمان والبنية التحتية لهذه القسائم، ونحن نحتاج الى صاحب قرار لأنا للحين نلف وندور، سبق ان عملك مشروع الصابرية بنظام الـ«بي بي بي» او الـ«بي او تي» توفر 53 الف وحدة سكنية فلماذا لم ينفذ مع ان الارض موجودة والجسر موجود، هذه المشاريع سلمتها لرئيس الوزراء ومستشاريه وضعوه في الادراج.

نداء الشعب

حمد المطر: الآن الاخوة المحتاجون للسكن معتصمون امام مجلس الأمة ونحن في هذه الجلسة سنقدم لهم هذا القانون استجابة لنداء الشعب.

مبارك الحجرف: هناك فرحة مشوبة بالحزن لأن ما يحدث هو على مبدأ العصا والجزرة والتساؤل هو هل الحكومة لا تقدم الحلول الا اذا استجوبنا وزيرا، اليوم نحن في عذابات كليوبترا ولا عذابات القضية الاسكانية، كان الواحد ايام جيل الرواد يتزوج اليوم باجر يلقى سكن، صار هذا الحل ترقيعي مثل البندول، بنوا جسر على «جول» وخربوا البيئة.

أحمد مطيع: «لا يكلف الله نفسا الا وسعها» وزير الاسكان ومدير البنك غير مسؤولين عن المشكلة الاسكانية، وزير المالية هو المسؤول لانه يجب عليه توفير السيولة اللازمة، في قطر المواطن يقدم اليوم طلب سكن وباجر يسكن الا عندنا، وبفوائض النفط خلال سنة واحدة نستطيع حل المشكلة الاسكانية، هناك مئة الف طلب اسكاني ولذلك الحلول الترقيعية لا تنفع.

فارس العتيبي: الحكومة دائما تعيش على الصفقات لضمان استمرارها ولكن على حساب الدستور، ودائما الحلول الحومية وقتية وللبهرجة فقط، وهذه اموال الشعب ومن حقه ولا يجب ان تكون القضية الاسكانية تحت المساومات والصفقات الحكومة مطنشة لين جاها الاستجواب وفتّحت، وين القسم الحكومي القسم راح بصفقات.

فايز الجمهور: المبلغ اللي دخل لبنك الائتمان 800 مليون يعني اكثر من المطلوب ، ولا توجد صفقات وما ترونه هو نتاج عمل طويل، ارجو عدم ربط الاستجواب بالقضية الاسكانية فهناك امانات وذمم للناس لا يجوز التعرض لها.

فارس العتيبي: حنا بالعكس نشيد فيكم اخ فايز ولكن انا اتكلم عن الحكومة، الحكومة حضرت اليوم عشان جلسة باجر.

مهند الساير: محشومون اخواني في اللجنة الاسكانية ولكن نحن نلوم الحكومة، نضع اللوم على رئيس الوزراء لان في عهده مروا ثلاث وزراء ولم تحل المشكلة الاسكانية، والمواطن عشان يلقى سكن يروح يعتصم، وترى المعركة ما راح تنتهي ولن نسمح ان تكون هموم المواطن محل مساومات.

عبدالله المضف: لا احد يشكك في نوايا فايز الجمهور وعبدالعزيز الصقعبي، فهناك مجموعة تملك اراضي الدولة وفي اي مناسبة تقف ضد اي انجاز اسكاني، ونحن لا نخشى الوقوف مع الحكومة عندما تعمل ولا نخشى مواجهتها ايضا عندما تخفق.

عبدالله الطريجي: شنو سوى بنك الائتمان خلال عشر سنوات بس ياخذ فلوس ويصرفها، والاخوان انتهت مراسيمهم وصار لهم عشر سنوات في البنك خلاص خل يقعدون في بيوتهم فالكويت فيها كفاءات غيرهم.

عروس القوانين

خليل الصالح: هذا القانون انا اسميه عروس قوانين العصر، فالقضية الاسكانية اصبحت عارا علينا لاننا ما حلينا المشكلة، اليوم حطينا اول مسمار في مستقبل الشباب، وفي دول الجوار اذا تزوجت تلقى البيت جاهز يا عيني عليهم، بس احنا وين.

خالد المونس: نعيش على بقعة جغرافية صغيرة جدا وعدد سكاني قليل وملاءة مالية كبيرة وكنا سنعيش في جنة ولكن هذا لم يحدث، والنهج الذي تنتهجه حكومة صباح الخالد خطير ويجب ايقافه، فلا يجب ان نساوم على حق للمواطن ولا يجب ان يدفع فاتورة مواقف النواب، ونعرف ان اقرار قانون الاسكان في مقابل الدين العام ما حنا غشم نعرف كل شيء، والحكومة اللي تساوم على حقوق المواطنين والله لا تستحق البقاء دقيقة واحدة.

مهلهل المضف: مجلس الوزراء مختطف ولا يعبر عن رأي الشعب والمسؤولون هم من يعرقل حل المشكلة الاسكانية.

مساعد العارضي: هذه القضية كانت لسنين طويلة مادة للتكسب النيابي والاخفاق الحكومي، فهل يعقل دولة الاراضي الفضاء فيها اكثر من 80% ارض فضاء وعدد المحتاجين للسكن 300 الف وعندنا ازمة سكن، والنواب قدموا قوانين ترسم سياسات دول وليس فقط القضية الاسكانية.

فرز الديحاني: يجب ان يكون هناك تعاون كبير بين السلطتين لانهاء المشكلة الاسكانية، والمواطن ينتظر 20 سنة حتى يحصل سكن.

وزير المالية: نحن لن نذخر اي جهد او مال للاخوة المواطنين، ومبلغ ال 300 مليون هو الذي استطعنا تحصيلها من صندوق التنمية، وفرنا مبلغ 500 مليون قيمة سندات اجلها صندوق التنمية، لا املك وحيدا كوزير مالية ان الجأ الى الصناديق الاخرى، لدينا تصور انا ووزير التجارة للحد من اسعار البناء، نحن لا نساوم على القضية الاسكانية بل العكس وكنا نتعاون مع اللجنة الاسكانية حتى قبل تقديم اي مساءلة.

عبدالعزيز الصقعبي: عندنا تعديل بالغاء المادة الثانية من القانون وتنص على الغاء اي حكم يتعارض مع هذا القانون.

حسن جوهر: ربما تكون هناك استفادة من الموارد المالية الاخرى ولذلك نريد الغاء المادة.

وتمت الموافقة.

وانتقل المجلس الى التصويت على المداولة الأولى للقانون.

تمت الموافقة على القانون بالمداولتين بالاجماع والاحالة للحكومة.

وزير التجارة فهد الشريعان: هناك رصد اسبوعي بخصوص اسعار البناء والى حد الآن معقول، وامس قامت التجارة بتعديل قرار العازل المتعلق باللون الابيض والآن تعددت الألوان وهناك رقابة على الأسعار.

وزير المالية: شكر خاص للنواب وهذا القانون اقل من طموحنا.

وزير الاسكان: من اليوم سيسكن 11 الف مواطن ونحن جاهزون في الرعاية السكنية لتوزيعها.

وزير الاسكان: تبقى من المطلاع 9769 وحدة سكنية وان شاء الله بثمرة التعاون نحصل التغطية، وجنوب صباح الاحمد جاهزة البنية التحتية وخلال سنتين اوامر البناء، وجنوب سعد العبدالله توزع بالكامل خلال السنة الحالية.

صالح الشلاحي: القانون قدم بذكاء سياسي في وقت الاستجواب واقدم التحية لمقدمينه.

ووافق المجلس على توصية لالغاء رسوم الجمارك عن مواد البناء وضبط اسعارها ومنع تصديرها الى دول الجوار.

فايز الجمهور: سنسعى الى ايجاد مناطق جديدة للسكن وان شاء الله يكون فترة انتظار الحصول على السكن صفر.

عبدالعزيز الصقعبي: اعرف اني ساواجه مقاومة مافيا عقار دمرت الحياة السكنية ولكني لم اتوقف عن ايجاد حل للمشكلة.

الغانم: «اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض» ونشكر النواب والحكومة على التعاون ولمزيد من الانجازات.

ترفع الجلسة.

