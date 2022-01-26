الأولى

خلال جلسة برلماية رافقتها مساجلات سياسية حادة، وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس بالاجماع على قانون زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 300 مليون دينار من اجل توفير السيولة اللازمة لتمويل قروض الوحدات السكنية واحاله الى الحكومة.

واتت خاتمة التجاذبات بتعليق رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بعد اقرار القانون واعلان اجراءات الحكومة بقوله «فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض».. نشكر النواب والحكومة على التعاون لمزيد من الانجازات.

ووافق المجلس ايضا على توصية نيابية بالغاء رسوم الجمارك على مواد البناء الأساسية وتثبيت اسعارها، في حين اعلنت الحكومة عن اجراء جدولة لـ 500 مليون دينارمن سندات البنك ليصبح اجمالي السيولة المتوافرة 800 مليون. وأشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى التعديلات التي تشمل زيادة رأسمال بنك الائتمان بمبلغ 300 مليون تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

بدوره، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد: ان الحلول المقدمة تعتبر «جسر عبور وقصيرة الأجل للقضية الاسكانية وتسهم في تمويل 11428 قسيمة».

وأضاف انه تم التوافق مع لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية على القانون، انه تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجلس ادارة بنك الائتمان على اعادة جدول السندات البالغة 500 مليون دينار ما يعني اعادة توفير هذه المبالغ في خزانة بنك الائتمان ليصبح اجمالي المتوافر 800 مليون دينار.

وبين بقوله: لا املك وحيدا كوزير مالية ان ألجأ الى الصناديق الاخرى ولدينا تصور انا ووزير التجارة والصناعة للحد من اسعار البناء، ونحن لا نساوم على القضية الاسكانية بل على العكس كنا نتعاون مع اللجنة الاسكانية حتى قبل تقديم اي مساءلة سياسية».

وذكر ان مجلس ادارة بنك الائتمان قرر تكليف ادارته التنفيذية تفعيل المادة 7 من قانون انشائه التي تخوله اصدار سندات قبض او اقتراض ليقرر مجلس الادارة الموافقة على اصدار سندات بقيمة مليار دينار او عدم الموافقة بعد انتهاء الدراسة. وبين الوزير الرشيد ان تلك الحلول قصيرة الأجل ستوفر تمويل 11428 قسيمة «وهي ليست طموحنا لكنها بارقة امل للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية.

ولفت الى انه «في حال الموافقة على الاقتراض او اصدار سندات بقيمة مليار دينار فسيسهم ذلك في تمويل 14285 قسيمة حكومية ايضا تشكل اكثر من 30 % تقريبا من اجمالي نسبة عدد الطلبات، مؤكدا حرص الحكومة على ايجاد جملة حلول لتوفير تمويل البنية التحتية لمدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد اضافة الى تطبيق جملة من الاجراءات حتى لا يصاحب التوزيعات ارتفاع بالتكاليف.

وقدم الوزير الرشيد عرضا مرئيا شرح خلاله ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقبلة على توزيع 31548 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك موضحا انها تطمح لتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا. وتابع انه بهذا النمط سيكون اجمالي عدد القسائم التي سيتم توزيعها سنويا يفوق المعدل الذي يضمن استدامة بنك الائتمان وقد يؤدي ذلك الى تعثر بنك الائتمان في اداء التزاماته مبينا ان «اجمالي عدد القسائم بناء على الخطة الاسكانية هو 99056 قسيمة.

وقال ان الهدف من المشروع هو اعادة هيكلة استراتيجية الاقراض وتحويل بنك الائتمان الى جهة ذات تمويل ذاتي وتحديث خطة لاستدامة التمويل العقاري عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية اخرى.

وأشار الى ان الحل الأمثل الذي يحقق استدامة تمويل بنك الائتمان هو اتخاذ مجموعة من القوانين والاجراءات تشمل مشروع قانون التمويل العقاري ومشروع قانون المطور العقاري.

وأوضح ان الاجراءات تتعلق بتحرير الأراضي التي سيتم تسهيلها للوصول الى توافق كامل مع لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية.

وذكر ان اجمالي السيولة الحالية لدى بنك الائتمان تبلغ 869 مليون دينار واجمالي الالتزامات حتى هذه اللحظة قيمتها 692 مليون دينار للمواطنين الذين وقعوا عقد مع قرض البنك.

وتابع انه «وفقا لذلك فقيمة الفرق تبلغ حوالي 176 مليون دينار للمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن الى بنك الائتمان بطلب القرض.

وشرح ان عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة المطلاع بلغ 9002 مواطن تقريبا مقابل 19286 قسيمة متبقية حتى الآن مشيرا الى ان عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة جنوب عبدالله المبارك بلغ 3260.

وبين ان عدد القسائم في مدينة المطلاع يبلغ 19286 قسيمة وخيطان 1448 قسيمة ليكون اجمالي القسائم هو 20734 قسيمة مضيفا انه «لتمويل هذا العدد بنك الائتمان بحاجة الى 1?450 مليار دينار وهذا المبلغ كبير لكن ذلك لا يعني عدم وجود حلول.

وأكد الوزير الرشيد ان القضية الاسكانية تعد على رأس الأولويات الحكومية بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بمعالجة التحديات الحاصلة في توفير السكن للمواطنين ووضع الحلول الجذرية لها خلال هذه السنة.