الأربعاء 26 يناير 2022 ,23 جمادى الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
وطن النهار
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طالبان تعطي الأوامر بإطلاق النّار وقتل غير المنتقبات... يا حِمِشين علشان يتأدبون النساء !
تائه
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