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بارك النائب مقرر لجنة الاسكان والاعمار البرلمانية د.عبدالعزيز الصقعبي للمواطنين والأسر توفير 800 مليون دينار كسيولة لبنك الائتمان. وقال في تغريدة له امس: «كل من لم يتفق معنا في الأيام الماضية.. هناك دائما مساحة أوسع للعمل المشترك نحو مشروع اصلاحي نتخطى به هذه المرحلة الصعبة».

وكان الصقعبي تحدث خلال الجلسة قائلا: ان خارطة الطريق لمعالجة القضية الاسكانية تنقسم الى 3 اتجاهات الأول الاسراع في تنفيذ المدن الجديدة، والثاني مكافحة الاحتكار، والثالث زيادة المعروض.

وأضاف: فيما يتعلق بـ«معالجة المعوقات في المطلاع وجنوب خيطان وجنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد والحمدلله تم ذلك، وان كنا نعاني من شح السيولة في الائتمان في المطلاع وجنوب خيطان، لذلك جاء الاقتراح الذي نناقشه لايجاد السيولة ومنح أذونات البناء، والاتجاه الأول معالجة طارئة وليس استدامة». وأضاف: «الاتجاه الثاني مكافحة الاحتكار وتنظيم سوق العقار الذي ارتفع بشكل جنوني فضلا عن احتكار الأراضي الفضاء، 15 الف وحدة سكنية محتكرة»، سائلا: من المسؤول عن الفوضى العقارية؟ فلا بد من انشاء هيئة مسؤولة تضبط أسعار العقار.

وتابع: «الاتجاه الثالث زيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية ونحتاج حلولا مستدامة والحكومة قدمت حلولا فيها تهرب من المسؤولية وألقتها على القطاع الخاص الذي لدينا تجارب سيئة معه، والحكومة قدمت الرهن العقاري والمطور العقاري». وأوضح: قدمنا اقتراحا بتمويل الائتمان بـ750 مليون ولأن ميزانية الدولة لا تتحمل كان الخيار أن يتم التمويل عن طريق احتياطي صندوق التنمية، وأبشركم تمت الموافقة على أن يكون مجموع السيولة 800 مليون.. 300 وافقت عليها الحكومة واعادة جدولة لـ 500 مليون موجودة في صندوق التنمية.

وأشار الى اننا «خلال أسابيع سننهي مسألة أذونات البناء وستكون لـ جنوب خيطان و5 ضواحٍ من المطلاع، وهناك تحدي الأيدي العاملة ومواد البناء وهذه مسؤولية وزير التجارة خاصة بعد توافر السيولة».