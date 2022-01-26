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أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) صعود الكويت خمس درجات ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حيث جاءت بالمرتبة (73) على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة وحصلت على درجة (43) بارتفاع درجة واحدة عن 2020 كما جاءت في المركز السابع عربياً، والخامس خليجياً.

وأشارت «نزاهة» إلى أن المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد.

وبينت أن قياس مؤشر مدركات الفساد للبلاد اعتمد على 6 مصادر منها ودرجة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الستة. وأضافت أنه من قراءة نتائج الكويت وفقا للمصادر الستة إلى تقدم درجتها 5 مراتب في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF) الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشى.

وتابعت أنها تقدمت 4 درجات في مصدر دليل برتلسمان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقا للقوانين ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب. وذكرت أنه بالنسبة لمصدر التنوع الديموقراطي (V-DEM) وهو المصدر الذي يقيس أبعاد متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي فقد تراجعت درجة الكويت 5 درجات في هذا المصدر.

وأوضحت إنه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في المصادر الثلاثة الأخرى وهي مصدر دليل المخاطر الدولية (GI) الذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشى وممارسات فساد مختلفة.