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قال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو: إن إقرار الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان سيؤدي إلى إعطاء أذونات البناء لمنطقة خيطان ومدينة المطلاع قطاعات (إن 5- إن 6- إن 7- إن 12). وأضاف في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة امس عقب إقرار الاقتراح أنه سيتم إعطاء أذونات بناء لـ11 ألف قسيمة تقريبا موزعة على 1448 قسيمة في منطقة خيطان بالإضافة إلى قطاعات (إن 5- إن 6- إن 7- إن 12) في مدينة المطلاع. وأوضح أنه «ستتبقى أذونات بناء 9769 قسيمة في مدينة المطلاع سيتم إنجازها في المستقبل القريب».

واعتبر إقرار الاقتراح «خطوة للأمام» جاءت ثمرة التعاون بين مجلس الأمة والحكومة. وبين أنه سيتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد في القريب العاجل. وأشار إلى سير عملية التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله التي تحوي أكثر من 20 ألف وحدة سكنية قائلا: «نظرا للظروف الصحية يتم توزيع 200 قسيمة أسبوعيا ونأمل الانتهاء من التوزيع الكامل للمدينة في نهاية العام الحالي».