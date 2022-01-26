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أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وجود رصد لأسعار مواد البناء بشكل اسبوعي من قبل فرق التفتيش الميدانية لوزارة التجارة، مبينا ان الأسعار حتى الآن تعتبر معقولة.

وقال في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة امس عقب إقرار زيادة رأسمال بنك الائتمان «طبيعي جدا في ظل الوفرة المالية أن تكون هناك ردة فعل لكن نحن محتاطون لهذا الموضوع».

وأضاف أن الوفرة المالية شكلت في الفترات السابقة تأثيرا على أسعار مواد البناء، مؤكدا «أهمية التوزيع التدريجي للتمكن من متابعة الرقابة على الأسعار».

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة عدلت قرار اللون الأبيض العازل الذي كان يقتصر على صنف معين بما يسمح بالتعدد واستخدام الطابوق الاسمنتي العادي.

ولفت إلى قرار سابق يقضي باستيراد مواد البناء من الخارج ويهدف إلى إيقاف احتكار المواد الأساسية.