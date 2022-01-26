الأولى

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم للنظر في طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر والتصويت عليه.

وفي سابقة برلمانية سينقص عدد النواب المعلنين تأييدهم لطلب طرح الثقة من 19 الى 17 وذلك لاصابة كل من صيفي الصيفي وسعد الخنفور بفيروس كورونا وتعذر حضورهما الجلسة، الأمر الذي يمهد الطريق بصورة واضحة وجلية لتجديد الثقة بالشيخ حمد الجابر ولتأييد اغلبية نيابية اشادت بأدائه في جلسة مناقشة الاستجواب.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر اعتمد امس قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الافتاء بوزارة الأوقاف الخاصة بانضمام المرأة في السلك العسكري.

من جانب آخر احالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ضباطا برتبة لواء وعقيد في الجيش الكويتي الى النيابة العامة بسبب ارتكاب جريمة الاضرار الجسيم بالمال العام المؤثمة بموجب المادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وقالت نزاهة ان ذلك استمرار لجهودها لمكافحة الفساد ودرء مخاطره من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول ابرام وزارة الدفاع عقدا بشأن شراء طائرات من نوع يوروفايتر.

وذكرت ان ما شاب ذلك العقد من ملاحظات خاصة في بند التضخم حيث تبين بالتحقيقات قيام المبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام وذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الاجمالية المتفق عليها في العقد الرئيس.

واضافت ان عملية الصرف تمت دون وجود اذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف ما اثر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور.

ونوهت بدور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالجيش الكويتي في الابلاغ عن شبهات جرائم الفساد وتعاونهم المطلق فى مجال توفير كل البيانات والمستندات.