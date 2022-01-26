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كشفت مصادر لـ«النهار»، عن تحذيرات من جهات دولية للكويت بأن التصنيف الائتماني ما زال مهددا بدرجة عالية في حال عدم ضمان الاستدامة المالية، حيث نصحت أكثر من جهة اقتصادية ومالية بضرورة إقرار «الدين العام» والسماح بالاقتراض من صندوق الأجيال بشكل محدود ومؤقت لتحقيق الاستدامة.

ولفتت المصادر، الى أن الميزانية العامة تكبدت عجزاً فعلياً يصل إلى 39.3 مليار دينار في 8 سنوات ممتدة من 2014/2015 إلى 2021/2022 «مع افتراض بلوغ العجز في الميزانية بنهاية العام المالي الحالي 4 مليارات دينار مع ارتفاعات أسعار النفط».

وبينت، أن من شأن غياب إقرار قانون الدين والاقتراض من الأجيال القادمة تقويض قدرة الحكومة على تنفيذ طموحاتها التنموية.