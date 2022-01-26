مال وأعمال

شهدت الأسواق العالمية تحركات قوية، ما أفقد الأسهم العالمية خلال التداولات قيمة سوقية قدرها 3 تريليونات دولار، قبل انعكاس قوي أعاد كل المؤشرات الرئيسة إلى المنطقة الخضراء، وفقًا لما ذكرته «بلومبيرغ».

وأغلق مؤشر الأسهم الأميركية «إس آند بي 500» مرتفعًا بنسبة 0.3%، بعدما تراجع في وقت سابق بحوالي 4%، وارتفع الناسداك 0.5%، ماحيًا خسائره التي بلغت 4.9%.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية أيضًا أمس، إذ انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» 3.8% عند 456 نقطة، مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ مارس 2020.

هذا ويعد مؤشر «ناسداك 100» لكبرى الشركات التكنولوجية منخفضا 16% منذ بداية العام، وسط عمليات بيع واسعة في قطاع التكنولوجيا قبل عقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي ينتهي غدًا.

كما يعتبر مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا بين المؤشرات الأميركية، لأنه يضم عددًا من الشركات غير الربحية الأكثر تذبذبًا، وانخفض المؤشر بنسبة 20% من أعلى مستوياته التي سجلها في نوفمبر، ويتجه نحو سوق هابطة.

