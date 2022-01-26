مال وأعمال

مازال اللون الاحمر مسيطراً على مؤشرات البورصة للجلسة السادسة على التوالي متأثرة بتراجع الاسواق العالمية والاقليمية بالتزامن مع حذر المستثمرين وحساسياتهم تجاه الأحداث الأخيرة المحيطة بالهجمات الأخيرة التي تعرضت لها دولة الإمارات، والتوتر الحاصل ما بين روسيا من جهة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى

ويرى المحللون أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على هبوط البورصة:

1- التوترات السياسية والأمنية الإقليمية والعالمية.

2- غموض المشهد الصحي بسبب التوقعات مع انتشار مزيد من المتحورات لـ«كورونا».

3- ترقب المُحفزات الجديدة كالنتائج المالية للشركات المدرجة عن العام 2021.

وتراجعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنحو 111 مليون دينار وبنسبة 0.25 في المئة، لتنخفض من 43.108 مليار دينار إلى 42.997 مليار دينار، كما انخفض المؤشر العام في جلسة أمس بنسبة 0.25 في المئة من 7335.72 نقطة إلى 7317.03 نقطة، وانخفض السوق الأول 0.13 في المئة من 7999.8 نقطة إلى 7989.41 نقطة، وسجل المؤشر الرئيس تراجعاً بنحو 0.63 في المئة من 6029.33 نقطة إلى 5990.75 نقطة، وتقلص «رئيسي 50» بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 20.9 نقطة من 6298.57 نقطة إلى 6258.97 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً خلال الجلسة، لترتفع السيولة بنسبة 7.1 في المئة لتصل إلى 59.12 مليون دينار مقابل 55.1 مليون دينار في جلسة الإثنين، في المقابل تراجعت أحجام التداول بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 246.9 مليون سهم مقابل 297.4 مليون سهم، وارتفعت الصفقات من 10.5 آلاف صفقة إلى 11.5 ألف صفقة.

وتراجعت مؤشرات 12 قطاعاً أمس يتصدرها الطاقة بانخفاض نسبته 2.04 في المئة، بينما لم تشهد البورصة صعود أي قطاع، في حين استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

