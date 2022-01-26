مال وأعمال

أعلنت زين عن استمرار شراكتها الاستراتيجية لفعالية FoodBuzz المُجتمعية، والتي تُقدّم بيئة اجتماعية وترفيهية للزوّار للتواصل والاستمتاع بالأجواء الربيعية والشتوية مرتين شهرياً من نوفمبر الماضي وحتى فبراير القادم بقلب العاصمة في مركز الراية التجاري، وذلك بمُشاركة الكثير من المطاعم والمقاهي ذات العلامات التجارية المُميزة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن استمرار دعمها لهذه الفعالية المُتميزة يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية في مُختلف المجالات وخاصةً ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، وذلك بهدف المُساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة.

وبينت زين أنها تواجدت وللشهر الثالث على التوالي في فعالية FoodBuzz عبر جناحها الخاص أمام مركز الراية التجاري، والذي قدّمت من خلاله مجموعة من الفقرات الاجتماعية والترفيهية التي شاركت الزوار عبرها الأجواء الجميلة التي يعيشها الشعب الكويتي في هذه الفترة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية ما بعد الجائحة، كما قامت الشركة بتنظيم الكثير من المسابقات الشيّقة وتقديم الجوائز القيّمة على الفائزين. وتهدف فعالية FoodBuzz التي انطلقت في العام 2016 على تقديم مفهوم جديد ومُميز يرتكز حول التواصل واكتشاف كل ما هو جديد لدى مجتمع التغذية من المطاعم والمقاهي الأكثر شعبيةً في الكويت، حيث يخدم الحدث عدداً كبيراً من الزائرين والموظفين من قطاعات الأعمال كونه يقع في قلب العاصمة ومراكز الأعمال في البلاد، بحيث يتيح لهم فرصة الاستمتاع بأجواء اجتماعية ومهنية خلال موسمي الشتاء والربيع. وأكدت زين أن شراكتها الاستراتيجية لهذه الفعالية تُعتبر إضافة كبيرة لسلسلة البرامج والمبادرات التي تدعمها وتشجعها بشكل متواصل لتحفّز الطاقات المحليّة على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، وخاصةً أن فعالية FoodBuzz تستقطب أعداداً غفيرة من الجماهير الشغوفة بالمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت إلى أكثر من 6000 زائر في المواسم السابقة.

