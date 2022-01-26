مال وأعمال

أعلنت «طلبات» عن حصولها على المستوى الأول من شهادة المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع الإلكتروني (PCI-DSS)، وهي مجموعة من الشروط والمعايير التي وُضعِت عام 2004 بهدف حماية المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر البطاقات المصرفية والائتمانية من محاولات سرقة البيانات أو الاحتيال.

و بدأت شركة «طلبات» بتطبيق المستوى الأول من شهادة المعايير العالمية لحماية بيانات مستخدميها في ثمانية من أسواقها، والتي تشمل: الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والأردن ومصر والعراق، ما يجعلها أول شركة تستوفي شروط هذه الشهادة وتحقّقها على مستوى قطاع الطعام والتجارة السريعة في المنطقة.

وقال خالد رشاد؛ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في «طلبات»: «تحقيق أعلى مستويات شهادة المعايير العالمية هو خُطوةٌ كبيرة لنا في «طلبات»، ونحن فخورون أننا الشركة الأولى والوحيدة في قطاع الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُحصل على هذه الشهادة».

وأضاف: «نعمل جاهدين في «طلبات» على حماية معاملات مستخدمي التطبيق، وهذه الشهادة تُبرهِن على التزامنا الكامل بضمان خصوصية بيانات العملاء وزيادة ثقتهم أثناء استخدام التطبيق الذي يُقدّم أعلى معايير الأمان في القطاع».

وتعتبر شهادة المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع الإلكتروني (PCI-DSS) هي الوسيلة الأكثر أمانًا وصرامةً في العالم لحماية وتأمين بيانات أصحاب تلك البطاقات، وتنطبق على أي شركة تتولى معالجة ومشاركة وتخزين بيانات البطاقات الائتمانية.

هذا وتستمر شركة «طلبات» في شراكتها مع الكثير من مُزوّدي خدمات الدّفع الإلكتروني الموثوق بهم، والمستوفين لشروط شهادة المعايير العالمية هؤلاء المُزوّدون هُم الذين يتولّون معالجة المعاملات الإلكترونية حيث تكون البيانات محمية بشدة في كل مرة يدفع فيها أحد العملاء على التطبيق.

