مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن امكانية حصول عملائه على بطاقته الخاصة محدودة الإصدار (بطاقة فيزا بوبيان مسبقة الدفع) والتي يصدرها البنك كعادته سنوياً بمناسبة يومي الاستقلال والتحرير مشاركة منه في احتفالات الكويت بهاتين المناسبتين الغاليتين على جميع المقيمين على أرض الكويت.

وتم تصميم البطاقة الجديدة التى يمكن الحصول عليها بدءاً من 1 فبراير 2022 بشكلها العمودي الذي كان للبنك السبق في اعتماده للبطاقات المصرفية لأول مرة في الكويت منذ سنوات حيث سيتم إطلاق البطاقة ضمن حملة «أختار الكويت» والتي سيصاحبها الكثير من العروض والفعاليات الخاصة بالبطاقة وباحتفالات الكويت بأعيادها الوطنية .

وسيتم الإعلان عن كل تفاصيل الحملة الخاصة بالبطاقة قريباً في الوقت الذي ستتضمن فيه خصومات حصرية من مشاريع كويتية دعماً لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت الأمر الذي يُعد جزءاً من مسؤولية بنك بوبيان الاجتماعية لدعم المشاريع الكويتية.

وتتضمن الحملة الخاصة باطلاق البطاقة حدثاً كبيراً سيتم تنظيمه خلال شهر فبراير تزامناً مع احتفالات الكويت بالايام الوطنية يتضمن هدايا وسحوبات خاصة إلى جانب توفير البطاقة للكثير من المزايا والعروض الخاصة لحامليها من عملاء بنك بوبيان، حيث يمكن الحصول على خصومات فورية على مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة.

مزايا البطاقة

وتتمتع بطاقة فيزا بوبيان مسبقة الدفع بالكثير من المزايا والخدمات المميزة مثل خاصية الدفع الرقمي عن طريق الأجهزة التي تدعم تقنية التواصل قريب المدى NFC داخل دولة الكويت وخارجها، حيث يُمكن لعملاء بوبيان الآن إضافة البطاقة إلى ساعات Samsung, Garmin وFitbit المتميزة بتعزيز مستويات الأمن والسلامة والراحة بجانب السهولة والبساطة .

ويمكن للعملاء الحصول على البطاقة بسهولة وذلك خلال تقديم الطلب عبر المساعد الرقمي «مساعد» او من خلال اي فرع من فروع بوبيان المنتشرة في الكويت ومن ثم يتم توصيل البطاقة للعميل أو استلامها من أحد الفروع حسب اختيار العميل .

من ناحية أخرى أعلن البنك أنه سيتم قريبا طرح البطاقة الجديدة الخاصة بكاس العالم والتى ستجمع الكثير من المزايا من بينها العروض والخصومات الاستثنائية لحامليها من أشهر العلامات التجارية والفنادق ومكاتب تأجير السيارات في الكويت والعالم.

وأضاف ان كل التفاصيل سيتم اعلانها خلال اطلاق الحملة الخاصة بالبطاقات الجديدة والتي تأتي مواكبة لأكبر حدث خاص بكرة القدم سيتم تنظيمه في دولة قطر الشقيقة خلال نوفمبر المقبل .

