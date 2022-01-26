مال وأعمال

أعلنت شركة التاكسي الطائر ويسك ايرو Wisk Aero أنها حصلت على استثمار بقيمة 450 مليون دولار من شركة بوينغ Boeing العملاقة في مجال الطيران التجاري. وشركة Wisk هو لاعب في الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي، أو تقنية EVTOL. تقوم هذه التقنية، بشكل أساسي بتشغيل السيارات الطائرة وطرح هذه الخدمة للجمهور يوما ما. وقال مارك ألين، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في بوينج: «من خلال هذا الاستثمار، نعيد تأكيد إيماننا بأعمال Wisk وأهمية عملها في ريادة القدرات الكهربائية بالكامل، والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والمستقلة لصناعة الطيران».