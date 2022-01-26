مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أسماء العملاء الفائزين بالذهب وبسيارات لاند روفر (ديفندر) الفارهة، وبآلاف الأميال للسفر، في اطار حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصه لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد، وحملة «حساب الرابح»، وذلك ضمن فعالية خاصة أقيمت في مول 360 بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، وحشد كبير من الجمهور.

وفي لقاء خاص على الهواء مباشرة على اذاعة 360FM، أعلن «بيتك» أسماء الفائزين بالسحب الشهري الثاني والثالث لحملة «بطاقتك بداية رحلتك» وهم: عبدالله محمد حمدان العازمي، وعبدالعزيز محمد فالح مريزيق بسيارة لاند روفر (ديفندر) الفاخرة لكل منهما، بالاضافة الى اعلان أسماء 100 فائز بـ 50 ألف ميل لكل منهم، وتم نشر اسماء الفائزين على حساب «بيتك» على انستغرام KFHGroup.

كما جرى خلال ذات اللقاء، الاعلان عن الفائزين بالسحب السنوي لحساب «الرابح» بجوائز عبارة عن 12 كيلو من ذهب «بيتك» للفائز بالمركز الاول عبدالله مطلق الدويش، و 3 كيلو من ذهب «بيتك» للفائز بالمركز الثاني مشعل ردن الديحاني، و2 كيلو من ذهب «بيتك» للفائزة بالمركز الثالث ساره جدوع الرشيدي.

وخلال اللقاء، هنأ نائب المدير العام للبطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف في «بيتك»- طلال العربيد، الفائزين بالجوائز، مبينا ان الفرصة ما زالت قائمة للعملاء، ومؤكدا ان «بيتك» حريص على مواصلة اطلاق الحملات والجوائز القيمة لمكافأة عملائه وتعزيز تجربتهم المصرفية.

ولفت الى ان فعالية «بيتك» في مول 360 شهدت تتويج 105 عملاء بجوائز قيمة شملت سيارات فارهة، وذهباً وأميالاً للسفر، مبينا ان هذا التنوع بالجوائز والعدد الكبير من الفائزين يعكس حرص البنك على تلبية تطلعات عملائه ومنحهم مميزات تنافسية.

«بطاقتك بداية رحلتك»

وقال العربيد ان حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصه لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد بالتعاون مع ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية – نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، تتيح فرص الفوز لـ 204 فائزين، لاستخدامهم بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع، مشيرا الى ان عمليات الشراء التي تؤهل العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 د.ك يحصل العميل على فرصه لدخول السحب ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 دك يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب.ولفت العربيد الى ان الحملة تستمر لمدة 4 شهور حتى 10 فبراير من العام الجاري 2022، وان جوائز سحوبات الحملة توزع كالتالي:

سحب على اميال نادي الواحه بواقع 200 فائز برحلة حسب اختيار العميل: (50 فائز شهريا)، سيحصل كل فائز على 50,000 ميل من نادي الواحة.

سحب على سيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة: 4 فائزين (فائز واحد كل شهر).

بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية

كما تطرق العربيد خلال اللقاء، الى بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية التي توفر باقة من المميزات وتتيح للعملاء سهولة التعبئة والدفع بعملات مختلفة أثناء السفر وخلال التسوّق عبر الإنترنت، كما تساعد العملاء في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الدفع المباشر بعملات أجنبية مختلفة بدون احتساب رسوم صرف العملات، مبينا ان البطاقة تمنح المسافرين طريقة ذكية ومناسبة لحمل أموال السفر، وهي متوافرة بـ 5 عملات رئيسية: الدولار أمريكي، والجنيه الاسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي.

وأضاف العربيد ان البطاقة تقدم باقة من المميزات، بما في ذلك: تجنب التغيير في سعر الصرف للعملة المختارة، وراحة الإنفاق بالعملة المختارة دون عناء تحويل العملة، وحماية المشتريات، والاستفادة من عروض فيزا المستمرة، كما تعتبر البطاقة أكثر أمانا من النقد.وأشار العربيد الى ان البطاقة تتميز أيضا بالمرونة في إعادة التعبئة، من خلال تطبيق «بيتك» للهواتف الذكية KFHonline، وموقع «بيتك» الإلكتروني WWW.KFH.COM، وخدمة ألو «بيتك» الهاتفية 1803333، بالاضافة الى فروع «بيتك» المصرفية، وفروع KFH Go الذكية.

حملات فريدة من نوعها

وأكد العربيد مواصلة سلسلة النجاحات في سوق البطاقات المصرفية، مع مواصلة تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته ليعزز مكانته الرائدة، وذلك باستخدام اعلى معايير الجودة والابتكار والسهولة والأمان، منوّها بالنجاح الكبير للحملات المختلفة للبطاقات، وآخرها حملة «بطاقتك بداية رحلتك» لحاملي بطاقات ماستركارد، اضافة الى حملة «فيكم بحر» التي اطلقها «بيتك» لحاملي بطاقات فيزا «بيتك» والتي تتيح فرصا فريدة للفوز بقوارب Sea Ray أو Fliteboard لعملاء «بيتك» مقابل عمليات شراء محلية وعالمية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق الانترنت بالعملة الأجنبية).

ريادة في التحول الرقمي

وأشار العربيد الى أن «بيتك» أثبت جدارته في التحول الرقمي وتبني أحدث أساليب الدفع، لافتا الى ان خدمة «المحافظ الرقمية» عبر الموبايل والساعات الذكية توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة، بالتعاون مع «Garmin»، و«Fitbit»، و«Samsung»، حيث أصبح بإمكان حاملي بطاقات «بيتك» بكل أنواعها، الاستمتاع بتجارب دفع ذكية وسهلة بكل راحة وأمان بمجرد تمرير الجهاز أو الساعة الذكية على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية «NFC» محلياً وعالميا. كما بين ان «بيتك» أطلق لأول مرة في الكويت خدمة اتاحة استخدام الساعات الذكية والموبايل لانجاز المعاملات المصرفية من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة لفروع «بيتك» والفروع الذكية KFH GO.

برنامج مكافآت «بيتك»

وتطرق العربيد الى برنامج مكافآت «بيتك» الذي أطلقه مؤخرا والذي شهد نمواً سريعاً بانضمام متاجر ومنافذ خدمة عديدة تمنح العملاء حاملي بطاقات «بيتك» تجربة تسوق فريدة من خلال كسب نقاط عند كل عملية شراء لدى مجموعة كبيرة من المحلات المشاركة بالبرنامج، بالاضافة الى الكثير من المزايا والعروض.

وبيّن العربيد ان «مكافآت بيتك» المجّاني يتيح للعملاء الحصول على 10 نقاط مقابل كل عملية شراء تبدأ من قيمة 1 دينار لدى المحلات المشاركة بالبرنامج داخل أو خارج الكويت من خلال بطاقات «بيتك» الائتمانية والدفع المسبق، ويمكن استبدال واستخدام هذه النقاط بالتسوّق من مئات المتاجر ومنافذ الخدمة المشاركة في البرنامج والاستفادة من مجموعة صفقات حصرية متنوعة وعروض مميزة من خلال التسوق الإلكتروني.

ويمكن لعملاء «بيتك» الاستفادة من نقاط البرنامج من خلال تحميل تطبيق «مكافآت بيتك» على الهاتف النقال أو من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج. ويستطيع العميل من خلال القنوات الرسميّة للبرنامج معرفة رصيد نقاطه وكيفيّة استبدالها بالإضافة إلى كل ما يتعلّق بالبرنامج.

حساب «الرابح»

من جانبه، وخلال لقاء 360FM، قال مساعد مدير المنتجات المصرفية في «بيتك»- جاسم الضميد، ان «بيتك» قدم من خلال حساب «الرابح» مجموعة جوائز تصل الى 77 كلغ من الذهب، من خلال مجموعة سحوبات شهرية وربع سنوية وسنوية، أتاحت الفرصة لـ45 من عملاء حساب الرابح للفوز بالجوائز التي تترواح بين 1 الى 3 كلغ من الذهب على مدى العام السابق، بالإضافة إلى السحب السنوي بجائزته الكبرى 12 كلغ من الذهب.

ولفت الى ان الجوائز تستهدف عملاء حساب «الرابح» الحاليين والجدد، الذين لا تقل رواتبهم عن 500 دينار، مبينا انه عند تحويل رواتبهم إلى حساب «الرابح»، تمكنو من الفوز بباقة من الجوائز غير المسبوقة من خلال المشاركة في سحوبات عام 2021، التى كانت: سحب شهري بمعدل 3 فائزين شهريا في كل سحب بـ1 كلغ من الذهب ماعدا شهر ديسمبر، وسحب ربع سنوي بمعدل 3 فائزين في كل سحب بـ3 كلغ من الذهب لكل فائز (ما عدا السحب الربع الأخير فهناك فائز واحد فقط). كما تم السحب السنوي وكان بمعدل 3 فائزين، وفائز واحد كانت من نصيبه الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن 12 كلغ من ذهب «بيتك» للفائز الأول، 3 كلغ من الذهب للفائز الثاني، و2 كلغ من الذهب للفائز الثالث وبذلك يكون مجموع الفائزين خلال عام 2021 هو 45 عميلاً، مجموع جوائزهم وصل الى 77 كلغ من الذهب، ونوه بأنه ستكون هناك المزيد من الجوائز القيمة لعام 2022.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار للأفراد، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب. وفيما يخص شروط وأحكام الجوائز والسحب، فهي ان يتم تحويل الراتب لكل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، وألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق السحب، حيث ان كل 50 ديناراً إضافية في الحساب تزيد فرص العميل في الربح، وبذلك يعتبر حساب «الرابح» بمزاياه وجوائزه، مناسبا للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم، وادارة حساباتهم الشخصية، مع إمكانية الادخار والاستثمار.

فعاليات وأنشطة مبتكرة

وبدوره، أوضح مساعد مدير العلاقات العامة في «بيتك»- فهد السعد، ان الأنشطة والفعاليات المرتبطة باعلان الفائزين وبحملة «بطاقتك بداية رحلتك» وحساب الذهب استمرت لمدة 3 أيام متواصلة في مول 360 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، وتضمنت مسابقات وجوائز ومفاجآت مختلفة.

وأضاف ان الأنشطة المبتكرة المختلفة التي نظمها «بيتك» لقيت تفاعلا كبيرا من العملاء والجمهور، وحصدت اصداء ايجابية من مرتادي جناح «بيتك» في مول 360 وكذلك عبر منصات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي. وأكد السعد حرص «بيتك» على اضفاء رونق شبابي جميل لحملاته يلبي تطلعات العملاء والجمهور، ويضيف قيمة تعزز تجربتهم المصرفية. ويواصل «بيتك» تميزه في اطلاق حملات وخدمات ومنتجات مصرفية فريدة من نوعها، وتنظيم فعاليات وانشطة خاصة لمكافأة العملاء، وتلبية تطلعاتهم، وكذلك لتعزيز مكانة «بيتك» الرائدة عالميا.

