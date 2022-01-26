مال وأعمال

«تحقيق التوازن والتوافق بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر».. ما سبق لا يتعدى كونه عنواناً عريضاً يمكن أن يلخص الفلسفة التي يقوم عليها مشروع قانون «العمل الجديد» الذي يعتبر واحدًا من أهم المشروعات القانونية التي يفتتح بها مجلس الشيوخ المصري جلساته في العام الجديد 2022.

أهمية مشروع القانون الجديد، يمكن القول أنها «أهمية متعددة الأطراف»، فالقانون إلى جانب أنه سيعمل – حال إقراره- على توفير الأمان الوظيفي لما يقرب من 30 مليون عامل مصري وأسرهم، فإنه سيكون واحدًا من أبرز الأسباب لتحقيق نهضة اقتصادية واستثمارية كبرى في مصر خلال السنوات المقبلة، فمواده تحمل بين طياتها طمأنينة للمستثمر وشعوراً بالأمان لأنه سيعمل تحت مظلة قوانين عادلة تنظم العلاقة القائمة بين أطراف العملية الإنتاجية.

مشروع القانون الذي يهم 30 مليون عامل مصري، لم يغفل مراعاة جميع التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها، فقد نص المشروع في أحد مواده على «تخصيص علاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني» والتي كانت تحسب في القانون القديم على المرتب الأساسي، بجانب استمرار صندوق التدريب المهني والفني، ويكون معنيّاً بتمويل كل ما هو له علاقة بالعمليات التدريبية .

وفي موضع آخر من مواد مشروع القانون، يوجد نص يقضي بـ«إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، يتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، ويتولى المجلس المشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر».

من جهتها عقبت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ المصري، على مشروع القانون الجديد قائلة: قانون العمل الجديد يعتبر أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويمثل دعمًا حقيقيا للقطاع الخاص الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج وتعزيز التصنيع وتنفيذ خطة التنمية الشاملة، كما يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة.

بدوره.. قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ المصري: مشروع قانون العمل الجديد يعد أحد العلامات التشريعية المهمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحمل على كتفية هموم كل المصريين وفى مقدمتهم العمال وحقوقهم وتحسين أوضاعهم، ويعالج القصور الوارد بالقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003، كما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي سبق وأن أقرتها المحكمة الدستورية العليا، والتي تستند إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة حال تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود كثير من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في الكثير من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قال: إن قانون العمل يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين، فهو يمس أكثر من 30 مليون عامل منهم 25 مليون عامل في القطاع الخاص، يعملون في 3 ملايين و 738 ألف منشأة قطاع خاص، يستحوذون على 80% من إجمالي الاقتصاد، والقانون يجب أن يغطي كل الجوانب الخاصة بأطراف علاقة العمل العمال وأصحاب الأعمال.

«خليفة» أوضح أن «العامل يتطلع إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجراً عادلاً ورعاية اجتماعية وصحية ونظاماً تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، أما صاحب العمل فإنه يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته»، مشيراً إلى أن «دور الدولة هو ضمان تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني».

