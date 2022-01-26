مال وأعمال

أضاءت شركة Ooredoo للاتصالات سماء عاصمة الكويت مساء يوم السبت، في الحدث الأكبر لتجمع السيارات الكلاسيكية القديمة والرياضية النادرة في الدولة، وذلك ضمن رعايتها للحدث الرائع «Street965» حرصاً منها على احتواء ومشاركة أفراد المجتمع اهتماماتهم المختلفة ودعماً منها للطاقات الشبابية المُبدعة.

وقد نُظم الحدث بالتعاون مع Street965- وهي منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أشهر نوادي السيارات في الكويت-، كما كان التعاون مع محمد العامر- المؤثر الكويتي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي والمُهتم بقطاع السيارات والمحركات-. وضم هذا التجمع مجموعة واسعة من السيارات الكلاسيكسة والرياضية من صناعات عالمية، بما فيها السيارات البريطانية واليابانية والأمريكية والأوروبية. حيث طغت مشاعر الحنين إلى الماضي من خلال السيارات الكلاسيكية القديمة التي عُرضت فكان لها حضورها الخاص ضمن جمهورها المُحب. كما وكان للسيارات الرياضية حضورها الاستثنائي الذي لفت انتباه عشاق عالم السيارات فازدادت أجواء الحماس والإثارة التي أمتعت الزوار المحبين للسيارات وأصوات المحركات الممتعة.

وتضمن الحدث «Street965» أكثر من 150 سيارة و 18 نادياً سيارات. ومن ضمن النوادي المشاركة؛ نادي M-B وفريق Super Run ونادي بورشه الكويت ونادي كامارو الكويت وفريق وانيتات الكويت الكلاسيكية الذي قام بتكريم الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، لرعايته واستضافته لهم. كما وشارك عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهتم بقطاع السيارات.

وقال مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: «لم نتردد يوماً باحتواء أبناء مجتمعنا ودعم مواهبهم الشبابية المُلهمة، بل سنظل درع حماية لهم يصد عنهم كل ما قد يعيقهم عن تحقيق أحلامهم وإيصال صوتهم للعالم من خلال تسليط الضوء على اهتماماتهم وجعلها حديث العالم. وبالفعل، لقد كان «Street965» حدثاً تردد صداه في جميع أنحاء الكويت ونفتخر كوننا الشركة التي احتضنت الحدث والمشاركين ورحبت بجميع الزائرين».

وانطلاقاً من اهتمامها بالعميل، اطلقت Ooredoo الكويت عروضاً حصرية لمدة يوم واحد فقط منحت العملاء من خلالها الكثير من المزايا الحصرية والمميزة ضمن أسعار تنافسية.

كما شهد الحدث مشاركة الكثير من الشركات الكبرى في البلاد مثل بنك الكويت الوطني والذي قدم عروضاً حصرية للزوار وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين - معرض نيسان للسيارات، ومركز دكتور تيث لطب الأسنان وكافيه دوز وكيدزانيا التي أقامت مجموعة متنوعة من الفعاليات للأطفال، بالإضافة إلى حضور تطبيق موتورجي لبيع وشراء السيارات المستعملة في الكويت. فضلاً عن المطاعم والكافيهات المحلية والعالمية ما أضفى المزيد من أجواء الحماس حيث تلذذ الزوار بنكهات ومأكولات شهية.

ومن جهته، قال المؤثر الكويتي والناشط في التواصل الاجتماعي والمُهتم بقطاع السيارات والمحركات، محمد العامر: «كان لي شرف التعاون مع Ooredoo، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في الكويت، إلى جانب «Street965» وهي المنصة الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع أشهر نوادي السيارات في الكويت لما يقارب الـ10 أعوام مع قاعدة عملاء ضخمة من محبي السيارات. نعم حقق الحدث نجاحاً استثنائياً وفاق توقعاتنا ونتطلع للمزيد من النجاحات الشبابية المميزة».

