النهار Plus

«للرجال فقط».. شعار ظل لسنوات طويلة خاصًا بالكثير من المناصب والوظائف، غير أن هذا لم يمنع أن تكون هناك «حالات نادرة» استطاعت أن تنهي سيطرة الرجال على المناصب، ليس هذا فحسب، لكن هذه الحالات تمكنت من إثبات جدراتها بتولي المنصب، ومنها الدكتورة فائقة الرفاعي، أول امرأة تشغل منصب «وكيل» محافظ البنك المركزي المصري.

اختيرت الدكتورة فائقة ضمن موسوعة أشهر رجال الأعمال الناجحين في العالم باعتبارها أول امرأة تتولى منصب وكيلة محافظ البنك المركزي المصري سابقا (من عام 1987م حتى عام 2000م) وقد اختيرت ضمن شخصيات الموسوعة الدولية النسائية عام 1986.

«النهار» التقت «د. فائقة»، التي كشفت كواليس عملها لمدة 13 عامًا في منصب «الوكيلة»، وكيف استطاعت أن تجعل من «أعداء الأمس أصدقاء اليوم»، وفي الحوار التالي نتعرف منها على كيفية الوصول لهذا المنصب والعقبات التي واجهتها، والدور الذي لعبه زوجها الدكتور حسن سليم، وكيل وزارة التعاون الدولي سابقا، في مساندتها خلال مسيرتها الثرية الحافلة بالإنجازات.. فإلى نص الحوار: ? بداية.. هل واجهتك أي صعوبات وعقبات في رحلتك العملية حتى تقلدك منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري؟

? بالتأكيد واجهت الكثير من الصعاب والعقبات، فقد كنت أول امرأة تصل إلى منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري وسط الرجال، لكنني بطبيعتي هادئة وعقلانية ولست سريعة الغضب، وكنت أعرف من الذي يقوم بالدسائس ولا أهتم به إطلاقا، وكان أهم شيء في تحقيق نجاحي عدم الالتفات لهم، أو التركيز معهم لأنني لو ركزت معهم بالتأكيد ما كنت لأصل لهذا النجاح.

? ما السر وراء النجاح الذي استطعتِ تحقيقه؟

? ستندهشين من سر نجاحي ولا أخفي عليك أنه عبارة عن مقولة كتبها شقيقي الأكبر منذ أن كنت في المرحلة الابتدائية وكتبها لي في الأوتوجراف الخاص بي من ضمن أساتذتي وزملائي في المدرسة وهى «الثقة بالنفس هي أغلى عنصر من عناصر الحياة فلا تفوتك، والإيمان بالله أقوى سلاح وأمضاه في التغلب على الصعاب فلا يعوزك» تلك المقولة الجميلة عاشت في وجداني طول العمر وقادتني لمسيرة حياتي وجعلتني ابذل قصارى جهدي لإثبات ذاتي.

? ما أبرز المحطات التي مر عليها قطار حياتك العملية عبر مسيرة كاملة من النجاح؟

? بداية حصلت على بكالوريوس الاقتصاد كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1961م، ثم دبلوم في التخطيط الاقتصاد معهد التخطيط القومي القاهرة 1962م، ثم دبلوم ماجستير في الاقتصاد جامعة القاهرة كلية التجارة، قسم الاقتصاد 1964م، وماجستير في الاقتصاد جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية 1965م، دكتوراه في الاقتصاد بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية 1969م، وشغلت منصب وكيلة محافظ البنك المركزي المصري سابقا منذ عام ( 1987 حتى 2000) أي حوالى13عاما وعينت نائبة بمجلس الشعب في دورته عام 2000 – 2005 كما شغلت مناصب قيادية عدة في صندوق النقد العربي والبنك المركزي بالإمارات والمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومعهد التخطيط القومي، وحصلت على عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات وعلى شهادات تقدير عالمية ومحلية.

? كيف استطعت كسب ثقة الزملاء الرافضين لفكرة وجود سيدة في هذا المنصب؟

? الأمر كان صعباً جدا في البداية فقد كان هناك «غيرة» من بعض الزملاء الرجال كوني امرأة تشغل منصب وكيلة محافظ البنك المركزي، لكنني شخصية طيبة وأتعامل بطيبة وحب مع الآخرين، وبعد أربع سنوات من عملي أصبح الكثير من الزملاء الرافضين لفكرة عمل امرأة في هذا المنصب أصدقائي.

? كيف كان زملاؤك الرجال يتقبلون قرارات العمل من وكيلة محافظ البنك المركزي؟

? في الحقيقة القرارات كانت تصدر من محافظ البنك المركزي المصري وبنصوصها واجبة النفاذ على جميع العاملين لا أحد يستطيع أن يعارض، فهي ليس قراراتي وبالتالي على الجميع التنفيذ.

? ما شعورك بعد تكريم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021م؟

? في الحقيقة أن «مصر ولادة» وشعوري بهذا التكريم لا يوصف وأن تكريم الرئيس السيسي يجب أن يكون وسام على صدر مصر، لأن مصر هي التي علمتنا وتستحق هذا الوسام العظيم وساعدتنا للوصول لهذه المكانة العريقة وحصلنا على أعرق الأوسمة وساندتنا في الحصول على إتاحة فرص عمل في بعض الدول العربية، وأهدي هذا التكريم لمصرنا الحبيبة لأنني لولاها ما كنت وصلت إلى ما أنا فيه الآن، وسعادتي بهذا التكريم بالغة، والرئيس يحرص باستمرار على تكريم النماذج الملهمة من السيدات وكذلك المصريات اللاتي أسهموا في بناء الوطن.

? هل حصلتِ على تكريمات أخرى؟

? نعم ..حصلت على تكريم من الجامعة الأمريكية 2005م، شهادة تكريم من اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل 2005م، شهادة تقدير وميدالية من اتحاد بنوك مصر 1994م، شهادة اعتراف من الجمعية الاقتصادية الأمريكية والمعهد الاقتصادي بالولايات المتحدة 1999م.

? إلى جانب «وكالة البنك المركزي».. هل تقلدتِ مناصب أخرى؟

? تقلدت مناصب كثيرة وراضية تماما على ما حققته في حياتي، وبعد إحالتي للمعاش بشهر تقلدت منصب أول عضوة بالمجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة الاقتصادية منذ إنشائه في عام 2000م ثم بعد ذلك عينت نائبة بمجلس الشعب وكنت من العشر المعينات آنذاك، كما عينت عضوه في برلمان عموم إفريقيا ورئيسة لجنة الشراكة من أجل التنمية في إفريقيا وعضوة الوفد المصري للبرلمان والدولي، وأصدرت مجموعة من الكتب.

? ماذا عن أبرز مؤلفاتك؟

? أصدرت الكثير من الكتب والدراسات باللغة العربية والإنجليزية لعل أهمها كتاب بعنوان «رؤية في جمهورية مصر العربية 1971م»، وكتاب بعنوان «الديمقراطية ودور البرلمان»، وأصدرت كتاباً مشتركاً مع زوجي بعنوان «الحوكمة والتنمية المستدامة»، وبناء عليه أصدر رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2020م قرار بإلغاء معهد الإدارة واستبداله بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك بعد إصدار الكتاب مباشرة، كما أصدرنا كتاباً عن «مبادرة الحزام والطريق للصين»، وترجم إلى اللغة الإنجليزية وتناولت فيه تفاصيل هذه المبادرة التي قدمتها الصين للعالم عام 2013م، وتهدف إلى ربط العالم بحزام بحري وبرى وجوى وتناولت دور مصر في ربط أفريقيا بآسيا وأميركا اللاتينية، وطالبنا بعمل شبكة مع الدول الإفريقية والطرق البرية لجني ثمار تحرير التجارة بين الدول الإفريقية والتنمية المستدامة، كما جرى اختياري في موسوعة الشخصيات الدولية لرجال الأعمال وهى موسوعة عالمية تتناول أشهر رجال الأعمال الناجحين في العالم، وكذلك موسوعة الشخصيات الدولية النسائية عام 1986م.

? من وجهة نظرك.. لماذا تم تغيير معهد الإدارة واستبداله بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؟

? لأنه في الحقيقة الحوكمة هي الإدارة الرشيدة الجيدة بعناصر عدة، فربط الحوكمة بالتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030م يعد شيئا إيجابيا، وتم توقيع بروتوكول تعاون في هذا الإطار بصفتي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية المستدامة مع المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بهدف الشراكة في عقد الندوات وإجراء الدراسات وعمل برامج تدريبية لطلاب الجامعات.

? ماذا عن مشاركتك في الكثير من المحافل والمؤتمرات الاقتصادية المهمة؟

? سبق لي أن مثلت مصر في مجموعة الـ33 و24 ولجنة التنمية للبنك الدولي واللجنة الانتقالية لصندوق النقد الدولي والاجتماعات السنوية للصندوق والبنك والمجموعة الاستشارية لدول إفريقية وعربية ورئيس وفد مفاوضات التجارة في الخدمات مع منظمة التجارة العالمية، ونائب رئيس وفد مصر للاجتماعات السنوية لصندوق النقد العربي ولمحافظي البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية.

? خلال رحلتك.. هل ساندك زوجك وقدم لك الدعم؟

? في الحقيقة زوجي الدكتور حسن سليم وكيل وزارة التعاون الدولي سابقا شخصية عظيمة ومساند وداعم لي طوال الوقت على الاستمرار في تحقيق طموحاتي، وكما سبق وأشرت أصدرنا سويا كتاباً بعنوان «الحوكمة والتنمية الاقتصادية».

? بعد مشوار نجاحك الكبير..ما هو نشاطك حاليا؟

? أنشأت أنا وزوجي وأولادي مؤسسة المركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية المستدامة في 4 مايو2015م وهى مؤسسة لا تهدف للربح وبترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، ونقوم بعمل دراسات عن الحوكمة والتنمية المستدامة وعقدنا سلسلة من الندوات في هذا الإطار ونتواصل مع مؤسسات الدولة، ووقعنا برتوكولات تعاون مع المعهد القومي للحوكمة التنمية المستدامة والمعهد المصرفي وشركة أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية بالإسكندرية بهدف الشراكة في عقد الندوات وورش العمل وإجراء الدراسات والأبحاث وعمل برامج تدريبية لطلاب الجامعات بالدراسات العليا.

? ما أبرز أمنياتك التي ترغبين في تحقيقها مستقبلا ؟

? بفضل الله سبحانه وتعالى حققت أكثر مما أتصور وكنت أول امرأة وكيلة لمحافظ البنك المركزي المصري سابقا ومديرة عام المصرف الإماراتي المركزي، وشاركت في بناء الإمارات منذ عام 1973م، ونفخر ونعتز بذلك كمصريين.

? هل هناك نصيحة توجهينها لشباب مصر؟

? عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد العصر الذهبي لمصر ولكل المصريين، وأن الحاضر هو المكتسبات التي حصلنا عليها من إطلاق المشروعات القومية العملاقة والسياسات النقدية المالية وسياسات الدعم والإصلاح الاقتصادي وغيره انعكست على إيجابيات الحاضر ولكن المستقبل يتطلب مزيداً من الجهد والمثابرة والعرق لبناء مصر العصرية الحديثة، وأتمنى مزيداً من النجاحات لمصرنا الحبيبة.

